新华社北京12月5日电 近日，丹麦女王玛格丽特二世、斯洛文尼亚总统帕霍尔、瓦努阿图总统武罗巴拉武和总理卡尔萨考、阿拉伯国家联盟秘书长盖特、博鳌亚洲论坛理事长潘基文和国际竹藤组织负责人等分别向国家主席习近平致唁电函并通过其他方式，对江泽民同志逝世表示深切哀悼，向江泽民同志家属、中国政府和中国人民致以最深切的慰问。

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