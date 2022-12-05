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驻日本使馆发言人就日本参议院通过所谓涉华人权决议发表谈话

2022年12月05日18:03 | 来源：人民网-国际频道
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人民网东京12月5日电（记者岳林炜）5日，我国驻日本使馆发言人就日本参议院通过所谓涉华人权决议发表谈话，全文如下：

12月5月，日本参议院执意通过所谓涉华人权决议，毫无事实依据，妄议中国人权，构成恶意干涉别国内政的消极事态，严重违反国际法和国际关系基本准则，中方对此表示强烈不满和坚决反对，已向日方提出严正交涉。

新疆、西藏和香港等事务纯属中国内政，根本不存在什么人权问题，任何外部势力无权干涉和置喙。包括日本在内一些西方政治势力蓄意炒作所谓人权问题，图谋以此牵制中国发展，这种做法不得人心，不会得逞。中国人权状况如何，中国人民最有发言权。中国人权事业发展成就有目共睹，得到国际社会多数国家的积极评价。

日本军国主义曾对外发动侵略战争，犯下深重反人道罪行。日方至今未能彻底反省历史，国内还有诸多人权问题悬而未决，根本没有资格对他国人权状况指手画脚，更无权以所谓西方价值观给他国充当“教师爷”。我们严正敦促日方立即改弦更张，停止利用人权问题进行政治挑衅，避免对中日关系造成进一步干扰。

(责编：高歌、吴成良)

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