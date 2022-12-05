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中国“非遗”走进米兰国际手工艺品博览会

2022年12月05日17:56 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马12月5日电 （记者谢亚宏）12月3日，第26届米兰国际手工艺品博览会在米兰会展中心开幕。来自全球84个国家和地区的2350家参展单位及其手工艺品“匠人”，通过在会展中心的7个场馆内展示特色产品，分别讲述蕴含不同地域特色的传统文化和现代文明。意大利米兰中国文化中心和龙甲教育“中文太极教室”携中国20项 “非遗”项目打造的中国展区，吸引了众多参观者。中国“非遗”在米兰会展中心大放异彩。

亮相米兰国际手工艺品博览会中国展区的展览和体验项目包括龙泉青瓷、太极拳、京剧、茶艺、宣纸、书法艺术、篆刻艺术、剪纸、古琴、珠算等。来自浙江的龙泉青瓷成为本届手工艺品博览会中国展区的主推展品。2020年入选联合国教科文组织非物质文化遗产名录的太极拳和不久前刚入选该名录的“中国茶”，也是重点展示项目。

2022米兰国际手工艺品博览会中国展区主题为“国潮进行时”。活动由意大利米兰中国文化中心和意大利龙甲教育“中文太极教室”联合主办。

展会将于12月11日闭幕，预计观众人数将达到百万以上。

(责编：高歌、吴成良)

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