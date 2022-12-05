新华社北京12月5日电 《参考消息》5日登载英国《经济学人》周刊网站报道《美国的绿色补贴在欧洲引起麻烦》。文章摘要如下：

多年来，欧洲要求世界在减少碳排放方面追随它的脚步。今年8月，美国联邦政府终于听从建议：美国总统拜登签署大规模绿色补贴一揽子计划。但这项《通胀削减法案》不仅没有让欧洲高兴，反而引起一场跨大西洋的争吵。

欧盟主要不满在于，《通胀削减法案》涉及的大量资金指定用于在美国（或其近邻加拿大和墨西哥）生产商品的公司。

这违背本应约束世界贸易组织所有成员的自由贸易原则。美国人理解欧洲的失望，但毫无歉意。世贸准则遭到公然无视总会让欧洲不满。在一段时间内，欧洲准备视而不见，觉得为让美国更大力地削减碳排放，违反一点规则是可以接受的代价。但欧洲的耐心现在已经耗尽。

欧洲仍然希望美国会弱化《通胀削减法案》的保护主义成分。但是，除了表面上的改变，似乎不大可能发生任何实质变化。这将使欧洲不得不作出反应。看来没有哪种选择是好的，每种选择都会以不同的方式分裂欧盟。

第一种可能的方法是把美国告到世贸组织，寄希望于世贸裁决其新的补贴非法。这样的争吵漫长、乏味而没有回报。

美国贸易代表戴琪建议欧洲采取第二种可能的办法：推出自己的大规模补贴计划来应对《通胀削减法案》。这确实会使竞争环境变得公平——如果欧洲负担得起。

第三种选择是模仿美国的补贴，但由欧盟提供资金。一些人希望重新评估“下一代欧盟”计划。这项基金由联合借贷筹集，将主要由富裕国家偿还，但在整个欧盟范围内支出。仅仅是谈论这样的计划就使欧洲最古老的裂痕重新出现。

如果欧盟自己还没有制定出类似的政策，欧洲对美国保护主义的怨言就会更大。

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