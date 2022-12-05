在中国共产党领导下，中国在各方面都取得了举世瞩目的成就，中国共产党的治国理政方略和实践极大地改变了中国人民的生活。中国共产党从中国国情和实际出发，发展了中国特色社会主义制度和民主实践。我对中国提出的全球发展倡议表示赞赏。这一倡议有助于各国共同应对粮食安全、气候变化等全球性挑战和难题，期待这一倡议进一步带动各国发展，促进各国民心相通。

——刚果（布）执政党刚果劳动党总书记皮埃尔·穆萨

正是中国共产党不忘初心、牢记使命，创造了消除绝对贫困的奇迹，这也是中国全面发展进步的主要原因和动力。中国共产党坚持人民至上，践行以人民为中心的执政理念，也因此赢得了人民支持。中国的成功符合全世界利益，中国共产党也为各国提供了治国理政借鉴，众多发展中国家政党能从中国共产党的实践中汲取重要经验。

——埃及前总理埃萨姆·谢拉夫

在中国共产党的领导下，中国经济社会发展取得巨大成就。中国脱贫攻坚任务之艰、规模之大、成效之巨、影响之深前所未有。泰国也以解决贫困问题、改善人民生活为目标，正为促进经济发展、缩小贫富差距而努力。泰方可以借鉴中国减贫经验，推动实现国家发展和民生改善。

——泰国前总理阿披实·维乍集瓦

中国共产党始终以人民为中心、为人民利益着想，与人民之间有着一条非凡的纽带。为建设现代化强国，中国共产党领导中国走出了一条适合本国国情的发展道路，为世界发展树立了成功榜样。过去10年来，中国在各领域创新成果显著，如今拥有无可争议的强大的国际竞争力。

——几内亚比绍前总理阿图尔·萨尼亚

我曾多次访问中国，见证了中国快速的发展变化。中国找到了适合自己的发展模式。中国坚持以人民为中心的发展思想，带动国民实现共同富裕，并严厉打击腐败，值得印尼等各国学习。相信在中国共产党坚强领导下，中国一定能够取得更大发展成就。

——印度尼西亚前国会议长马祖基·阿利耶

中国共产党的坚强领导、科学合理的发展规划和全社会严谨高效的执行落实等因素，是中国取得举世瞩目发展成就的重要原因。中国在相互尊重、互利共赢基础上与世界各国开展合作，为推动全球发展发挥重要作用。中方提出构建创新、活力、联动、包容的世界经济，为全球发展指引方向。推动共建“一带一路”倡议与沙特“2030愿景”深度对接，将显著提升互联互通水平，为两国人民带来更多福祉。

——沙特阿拉伯通信与信息技术部前部长穆罕默德·苏维耶尔

（综合本报及新华社报道）

《 人民日报 》（ 2022年12月05日 17 版）

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