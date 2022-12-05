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IMF表示已与阿根廷就债务再融资  计划第三次评估达成协议

2022年12月05日05:55 | 来源：人民网－人民日报
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　　新华社布宜诺斯艾利斯12月2日电  国际货币基金组织（IMF）2日表示，已与阿根廷政府就其债务再融资计划第三次评估达成协议，阿根廷有望获得约60亿美元IMF贷款。

　　据路透社报道，IMF在一份声明中表示，阿根廷正在实行审慎的宏观经济政策，并努力争取外部融资，这有利于该国宏观经济稳定。

　　声明说，这一协议仍有待IMF执行董事会批准。

　　今年3月25日，IMF执行董事会批准一项对阿根廷的债务再融资计划，按计划在30个月内向阿根廷提供319.14亿特别提款权，约合440亿美元，以增强阿根廷债务可持续性，帮助其应对高通胀、填补社会和基础设施资金缺口，推动包容性增长。

　　6月24日，阿根廷宣布，已通过IMF对其债务再融资计划的首次评估，将获得40.1亿美元贷款。

　　2018年，IMF与阿根廷政府签署总额约570亿美元的救助协议。根据协议，阿根廷今年需支付约190亿美元。由于国际储备较为吃紧，阿根廷面临债务违约压力。今年1月底，阿根廷与IMF就债务再融资计划达成协议，阿根廷得以暂时避免债务违约。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月05日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)

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