新华社曼谷12月3日电 随笔：中老铁路折射中国东盟合作日益走深走实

新华社记者林昊

中老铁路自开通运营以来，红白蓝涂装的“澜沧号”已经成为老挝民众生活和国家经济发展中一道鲜明的亮色。中老铁路为中老两国和两国人民带来福祉，为区域繁荣注入强劲动力，折射出在“一带一路”框架下中国与东盟合作不断走深走实。

中老铁路开通，使老挝迎来第一条现代化铁路，“陆锁国变陆联国”从理想成为现实。一年来，这条黄金线路交出客货齐旺的“成绩单”，累计发送旅客850万人次，发送货物1120万吨。

老挝民众不仅体验到了现代化铁路运输的便利，更收获到中老铁路拉动企业投资、旅游和就业所带来的切实利益：越来越多的老挝优质产品走进中国市场、越来越多企业来到老挝投资、越来越多老挝年轻人走上中老铁路的工作岗位……老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦表示，老中铁路建成为老挝经济发展发挥了重要推动作用。

中老铁路的开通对提升区域经贸往来的效果显著。中老铁路已与西部陆海新通道、中欧班列等实现连接，货物运往老挝、泰国、新加坡等10多个“一带一路”沿线国家。运货种类由初期的化肥、百货等100多种扩展至电子、光伏、冷链水果等1200多种。中国超大规模市场和经济发展红利，正通过这条铁路源源不断分享给区域国家。

在与老挝首都万象仅一河之隔的泰国东北边贸重镇廊开，今年前7个月的进出口额已超过去年全年。产自泰国的榴莲、椰子等水果通过中老铁路运往中国，让泰国官员不禁感叹这条跨境铁路线“开辟了泰国水果出口运输新时代”。

这条铁路也吸引更多泰国游客专门到老挝“打卡”。泰国民众更加期待中泰铁路早日建成，实现乘高铁从曼谷到昆明的梦想。泰国总理巴育表示，将加快泰中铁路建设并与中老铁路衔接，落实中老泰联通发展构想。

中老铁路为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体提供了示范。在“一带一路”框架下，印尼雅万高铁首次试验运行圆满成功、中泰铁路建设稳步推进、柬埔寨金港高速公路通车……一幅区域互联互通的图景愈加清晰。互联互通带来更多机遇，让区域内国家参与共建“一带一路”的热情更加高涨。近期，中国和印尼两国元首高度肯定双方对接“一带一路”倡议和“全球海洋支点”构想，中泰签署关于共同推进“一带一路”建设的合作规划，并发表了关于构建更为稳定、更加繁荣、更可持续命运共同体的联合声明。明年是共建“一带一路”倡议提出10周年，中国将考虑举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，为亚太和全球发展繁荣注入新动力。

当前，新冠肺炎疫情反复延宕，世界经济复苏面临各种挑战，单边主义、保护主义上升，全球产业链供应链受到冲击，通货膨胀、粮食安全、能源安全等问题复杂严峻。地区国家发展离不开实现更高层次的互联互通。中国将积极推进共建“一带一路”同各方发展战略对接，共同打造高质量亚太互联互通网络，推进中国与东盟合作更加走深走实。

中老铁路为中老人民铺就了发展路、幸福路、友谊路。在中老铁路的示范效应下，更多国家参与共建“一带一路”的热情正在进一步提升，朝着构建人类命运共同体不断迈进。（参与记者：章建华）

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