人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课 人民网智慧党建体验中心
人民网>>国际

外交部发表《新时代的中阿合作报告》

2022年12月04日04:41 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新华社北京12月3日电  外交部近日发表《新时代的中阿合作报告》（以下简称《报告》），回顾中国同阿拉伯国家友好交往历史，梳理新中国成立后特别是新世纪新阶段中阿友好交往实践，展望构建中阿命运共同体的前景和方向。

　　《报告》约1.8万字，除前言、结束语外共包括四个部分，分别是传承千年的中阿友谊、新时代的中阿关系、变局交织中继续快速发展的中阿合作、构建中阿命运共同体。

　　《报告》指出，中国和阿拉伯国家之间的关系源远流长，和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢始终是中阿历史交往的主旋律。新中国成立后的70多年间，双方友好合作的广度和深度都实现历史性跨越，成为南南合作典范。自2012年以来，中阿战略伙伴关系持续取得新进展、共建“一带一路”不断迈上新台阶。

　　《报告》指出，进入21世纪第三个十年，百年变局、世纪疫情和乌克兰危机交织叠加，世界进入新一轮动荡变革期。面对变乱交织的国际环境，中国和阿拉伯国家发展友好关系的决心更加坚定，支持彼此捍卫核心利益的行动更加有力，发挥了促进世界和平发展、维护发展中国家利益的重要作用。

　　《报告》指出，中国愿以首届中阿峰会召开为契机，与阿拉伯国家一道弘扬中阿传统友好，不断充实和深化中阿全方位、多层次、宽领域合作格局，携手构建面向新时代的中阿命运共同体，造福中阿双方人民，带动发展中国家团结合作，共同维护世界和平与发展的事业。


　　《 人民日报 》（ 2022年12月04日 03 版）
(责编：牛镛、赵欣悦)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部