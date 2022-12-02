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外交部发言人：美国把欧洲当成挡灾救火的“接盘侠”

2022年12月02日20:43 | 来源：新华网
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新华社北京12月2日电（记者王宾）外交部发言人赵立坚2日表示，美方推出所谓《通胀削减法》和《芯片与科学法》是“美国优先”霸道思维的又一例证，美国口口声声说欧洲是重要盟友，实则把欧洲当成挡灾救火的“接盘侠”。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，法国总统马克龙表示，美方推出《通胀削减法》和《芯片与科学法》在美欧之间制造巨大分歧，将导致西方分裂，或阻碍跨大西洋投资。中方对此有何评论？

赵立坚表示，美方推出所谓《通胀削减法》和《芯片与科学法》，意在维护自身利益，却毫不顾及对其他国家的影响，包括所谓的盟友和伙伴，这是“美国优先”霸道思维的又一例证。“近期，多位欧洲国家领导人和官员针对《通胀削减法》表示，美国不应拿这个来对抗朋友，这等同于从欧洲搜刮投资。”

“事实上，美国口口声声说欧洲是重要盟友，实则把欧洲当成挡灾救火的‘接盘侠’，这样的例子并不在少数。”赵立坚说，美国在乌克兰危机中大发横财，而欧洲却在危机中“失血”，为通货膨胀和高价能源买单。直到现在，欧洲还在替美国收拾叙利亚、阿富汗、伊拉克等问题的烂摊子。“难怪有欧洲媒体评论称，今天的欧洲人必须扪心自问：为什么我们的和平繁荣要取决于美国的利益？这的确是一个值得欧洲乃至整个世界认真思考和对待的问题。”

(责编：苏缨翔、常红)

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