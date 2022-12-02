新华社华盛顿12月1日电 国际观察：马克龙访美难消美欧贸易分歧

新华社记者邓仙来 许缘

美国总统拜登12月1日与到访的法国总统马克龙在白宫举行会谈，双方未能有效化解围绕美国《通胀削减法案》的重大分歧。马克龙强调，美方补贴措施事实上会导致欧洲正在推进的新能源项目面临终结。拜登则表示，不会因该法案中的本土补贴政策引发欧洲国家不满而“道歉”，但可以对法案内容进行“微调”。

分析人士指出，美国一贯为维护自身利益不惜损害盟友利益。其《通胀削减法案》是在欧洲遭遇能源危机、民生陷入困境之际推出的，将使欧洲经济雪上加霜，因此引发欧洲国家强烈不满。马克龙此次美国之行，虽然获得美方口头安抚，但并未能真正化解美欧贸易分歧，跨大西洋关系未来仍面临严峻挑战。

警告“西方世界分裂”

据路透社报道，马克龙访美前，法方官员曾表示，马克龙打算与拜登就《通胀削减法案》所含的歧视性补贴措施“当面对质”。

今年8月，拜登签署《通胀削减法案》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。美国声称该法案旨在重振深受持续高通胀困扰的美国经济。此次与马克龙会谈后，拜登再次强调，美方的目的并非将欧洲排除在相关贸易之外。白宫新闻秘书卡里娜·让-皮埃尔甚至宣称，美国推动绿色产业发展“对欧洲企业意味着巨大机遇，也有利于欧洲能源安全”。

然而，欧洲国家并不这么认为。它们愤怒地指责该法案包含贸易保护主义政策，企图以损害欧洲工业为代价使美国企业获得竞争优势。11月21日，在访美前，马克龙与一些欧洲企业负责人举行晚餐会，试图说服他们不要将生产转移到美国。

此次访问期间，马克龙直言不讳地要求美国给予友好国家更多尊重。11月30日，马克龙在与美国国会两党议员及商界领袖会面时指出，《通胀削减法案》中的产业补贴政策对欧洲企业具有“超级进攻性”，是在以损害欧洲利益的方式解决美国的问题。“《通胀削减法案》带来的后果是，你们可能解决了自己的问题，却增加了我们的问题。”

当天晚些时候，马克龙在法国驻美国大使馆发表讲话，再次提及美国的“歧视性补贴”，警告说这可能会成为美欧关系的“问题”，进而导致“西方世界分裂”。

表面“热络”没有用

分析人士认为，产业补贴政策事关美欧各自重大利益，尽管美国不希望因为此事破坏美欧关系，但也不太可能作出实质性让步。因此，跨大西洋关系可能会在今后一段时间内围绕这一问题持续紧张。

法新社评论说，尽管拜登此次高规格接待马克龙，有意展示双方“热络关系”，但马克龙的表态“撕下了这次精心安排的访问表面的部分虚饰”，触及美欧关系中的“棘手问题”。

美国马里兰大学国际和安全研究中心研究员克莱·拉姆齐对新华社记者表示，当前美欧之间的贸易争端绝非“口角”那么简单。美国国会制定《通胀削减法案》，表明美国决心建立本土制造业基地，欧盟企业恐将在美国市场处于不利地位。

法国《观点》周刊网站则刊文指出，乌克兰危机升级后，美国坐收渔利，在能源上享有自主权，在技术和军备领域占据主导地位。而欧洲则正相反，不仅因追随美国对俄制裁而遭受能源危机的痛击，欧洲央行也在美联储大幅加息的逼迫下陷入困境：若跟随美联储加息脚步，则将面临经济衰退加速的风险；若不迅速收紧货币政策，则欧洲的滞胀问题恐将加剧，欧元也会进一步贬值。在多重危机冲击下，欧洲正面临产业、就业机会和资本流向美国的重大威胁。

据英国《金融时报》网站报道，随着一些企业因美方补贴政策而把生产转移到美国，法国估计将损失80亿欧元。这意味着欧盟和美国之间爆发贸易战的风险在加剧。

贸易战风险加剧

欧洲国家近来纷纷就《通胀削减法案》表达不满，表示将采取措施回击美方。法国《世界报》12月1日发表社论称，欧盟国家有理由抗议美国这种明目张胆、违反世界贸易组织规则的保护主义行为。

法国经济、财政及工业、数字主权部长布鲁诺·勒梅尔与德国经济和气候保护部长罗伯特·哈贝克11月22日发表联合声明，表示希望密切合作、协调立场，以应对美国的《通胀削减法案》等挑战。据法国《回声报》网站报道，法德两国表示不排除增加对欧洲企业的援助力度。

多个欧盟国家官员表示，必须尽快解决美国拟向本土电动车行业提供高额补贴引发的争端，否则欧盟方面将采取应对措施。“我们不能等待太久……有必要在短期内采取行动。”瑞典外贸大臣兼国际发展合作大臣约翰·福塞尔说。

据美国《政治报》网站报道，美国-欧盟贸易和技术委员会计划于12月5日召开会议，欧盟的目标是在会前通过“美欧《通胀削减法案》工作组”框架来解决该法案造成的争端。但考虑到欧盟成员国对美国补贴政策日益增长的愤怒等因素，预计上述目标很难实现。

对此，英国《经济学人》周刊网站评论说，美国的“经济民族主义”可能在大西洋两岸刮起贸易保护主义的旋风，这将加剧美欧之间的紧张关系。（参与记者：唐霁）

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