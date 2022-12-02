新华社开罗12月1日电 专访：保护生物多样性有助于应对气候变化——访埃及环境部长亚丝明·福阿德

新华社记者姚兵

埃及环境部长亚丝明·福阿德日前在开罗接受新华社记者专访时表示，埃及与中国合作推动全球生物多样性保护，有助于应对气候变化挑战。

2018年11月，联合国《生物多样性公约》第十四次缔约方大会在埃及海滨城市沙姆沙伊赫举行。福阿德说，在会议举办前，埃及与中国在环境保护方面就开展了紧密合作，共同制订生物多样性保护路线图。那时，中国也在应对气候变化方面给予埃方大力支持，提供了太阳能电池板、节能灯泡，以及温室气体排放较少的冷却和加热系统设备等。

2021年10月，联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第一阶段会议在中国昆明以线上线下方式举行。福阿德说，中国在新冠疫情期间成功举办此次会议，有助于推动生物多样性议程，受到各方高度赞赏。

今年11月，《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会在埃及沙姆沙伊赫举行。福阿德指出，本次大会专门设立讨论生物多样性的主题日，这对于埃中双方继续开展合作非常重要。

“我们不能脱离生物多样性来讨论气候变化，不仅因为二者关联紧密，而且因为全球的环境挑战无法在相互孤立的情况下得到应对。”福阿德说，环境保护有时被视为投资的障碍，但人们应当换个视角，把它看作是经济发展的催化剂，好的生态环境能促进经济可持续发展。

联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会第二阶段会议即将在加拿大蒙特利尔召开，中国继续作为主席国。可以预见，协调保护生物多样性和应对气候变化仍将是热议话题。

福阿德说，中国提出的绿水青山就是金山银山的理念鼓舞人心。这意味着，山岭、海洋、河流等自然资源能更好地融入人类发展，破坏自然资源会影响人类生存。她举例说，气候变暖导致海平面上升，可能破坏沿海地区居民的生计。因此，保护自然资源，实际上意味着保护工作机会。

中国确定了力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标。福阿德对此高度赞赏，她说，各国都需要付出更多努力来应对气候变化，制定更具雄心的减排计划，并付诸行动，这对世界和人类至关重要。

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