新华社北京12月2日电 题：中欧合作符合世界利益

新华社记者谢彬彬 任珂

从德国总理朔尔茨访华，到二十国集团巴厘岛峰会上法国、意大利、西班牙及荷兰等国领导人与中国领导人举行双边会谈，再到欧盟最高决策机构——欧洲理事会主席米歇尔来访，短短一个月内中国与欧盟及其成员国领导人互动频频，受到世界广泛关注，展现了中欧继续保持交流与合作的积极意愿，也为当前充满不确定性的世界注入更多的稳定因素。

合作是不变的议题。在与中国领导人的会晤中，米歇尔表示欧方愿同中方“深化欧中各领域互利合作”，朔尔茨提到“愿同中方继续深化经贸合作”，马克龙表示“欢迎中国企业赴法国开展合作”……这些积极表态为中欧合作释放积极信号。印度《欧亚时报》网站日前刊登一篇名为《条条大路通北京！欧盟成员国采取行动与世界第二大经济体中国重新接触》的文章指出，欧盟领导人认为，与中国建立工作关系是必然的。

中欧保持合作势头在当前形势下更加符合双方利益。中方始终认为，中欧坚持互利共赢，符合中欧和国际社会的共同利益。中方始终致力于推动中欧合作不断深入。多年来，中欧已经形成强大的经济共生关系。去年，中欧贸易额首次突破8000亿美元，双向投资规模累计超过了2700亿美元。当前，欧洲国家面临前所未有的新挑战，通胀高企、能源危机等问题让欧洲陷入经济困境，如何摆脱美国《通胀削减法案》给欧洲工业造成的危机也让欧洲国家领导人头疼。欧盟委员会发布的2022年秋季经济预测报告称，欧盟、欧元区和大多数成员国经济预计在今年第四季度陷入衰退，明年第一季度经济活动将继续萎缩。德国《法兰克福汇报》报道，朔尔茨对北京之行非常满意。“朔尔茨此前认为访华是正确的，而现在他认为更加正确。”

中欧持续拓展深化合作是具有前瞻性的长远之举。当前，世界经济陷入低迷，亟需注入发展新动能，结构升级、创新驱动、绿色发展等将成为引领世界经济复苏与绿色转型的新亮点。中德在新能源、人工智能、数字化等新领域，中法在绿色能源、科技创新等领域，中意在高端制造、清洁能源、航空航天和第三方市场等领域……诸多“新空间”正等待中欧双方合力开发。今年6月，奥迪一汽新能源汽车项目正式在长春开工；9月，宁德时代与宝马集团宣布，宁德时代从2025年起将为宝马集团“新世代”车型架构的纯电车型供应圆柱电池。欧洲议会议员利迪娅·佩雷拉认为，中国与欧盟都拥有行业领先的新能源企业，且在产业上有很大互补性，广阔的新能源市场为中欧企业提供了巨大发展空间。

中欧关系持续健康发展将利好世界。作为世界的两大力量、两大市场、两大文明，中欧关系关乎全球格局稳定和亚欧大陆繁荣，值得双方努力维护好、发展好。当下，世界经济复苏步履维艰，联合国2030年可持续发展议程落实进程受阻。与此同时，个别国家公然鼓噪分裂对抗、“脱钩断链”。国际形势越动荡，全球挑战越突出，中欧关系的世界意义就越凸显。形势越是复杂困难，中欧就越应坚持相互尊重、互利共赢、对话合作。在中国与欧盟及其成员国领导人的交流中，中方提出的“抵制阵营对抗”“坚持经济全球化”“坚持独立自主”等主张得到欧方积极回应。中欧合作有助于推动践行真正的多边主义，在应对气候变化、保护生物多样性、促进粮食安全等全球性问题上共寻解决之道，共同维护世界和平与发展，为世界注入稳定性和正能量。

中欧是伙伴而不是对手。正如德国前总理施密特所说，“政治家应当以宁静接受那些不能改变的，以勇气改变那些能改变的，用智慧分清其中的区别”。期待欧方排除干扰，建立客观正确的对华认知，与中方一道，推动中欧关系保持向前向上势头。这不仅有利于中欧，也有利于世界。

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