本报济南12月1日电 （记者侯琳良）日前，上合经贸综服平台在山东省胶州市正式上线运行，该平台是全国首个面向上合组织国家地方经贸领域的一站式公共服务平台，依托中国国际贸易“单一窗口”，打造成中国与上合组织国家间经贸资讯服务中心和数据交互中心，为上合组织国家间经贸开放融通提供示范方案。

“目前，平台1.0版本开发线上网页、掌上APP、线下企业服务中心3个应用载体，为贸易主体、物流主体、金融机构、监管机构提供服务。”上合示范区党工委委员、管委会副主任孟庆胜介绍，平台开发了综合信息展示、综合功能应用、综合数据发布3大主要功能、8大应用模块、73项子功能，嵌入了信用上合跨境征信、通关信息智能查询、转关业务无纸化等特色应用，涵盖国际物流大通道建设、跨国别贸易信息共享、双多边通关便利、供应链金融供给等多方面，构建国际贸易一体化公共服务生态圈。

据悉，跨境采购、一站通关、全链物流、智税引擎、特色金融、全景服务、新区视窗、数字上合8大模块是上合经贸综服平台的核心功能。其中，跨境采购贯穿资质认证、商品展览、贸易协商、信用服务，实现贸易成交的跨境供应链；一站通关为外贸企业提供业务办理指引、资质在线申请、通关单证申报等线上“一站式”综合外贸服务；全链物流则构建“海陆空铁邮”五港一体数字化物流链条，为企业、监管机构、服务单位提供实时的业务数据支撑和一站式物流解决方案；智税引擎为企业提供智慧化关税减让规则查询、原产地规则预判等服务，有效引导进出口企业充分享受税收申报便利化及减免优惠政策；特色金融通过与银行、保险及其他金融机构对接，为外贸企业提供预约开户、国际结算等服务，并开发多种特色金融产品，为企业提升融资效率，降低融资成本；全景服务为上合组织国家间投资贸易提供商事法律服务、外籍人事务专窗、智库支撑服务等全场景、一站式服务；新区视窗集中展示上合示范区建设成果、产业园区、头部企业等内容，为国内外企业了解上合示范区提供全景式窗口；数字上合汇聚上合国家经济贸易、进出口单量占比等数据，直观形象展示上合国家外贸动态。

(责编：艾雯、刘叶婷)