新华社北京12月1日电（王诗敏、张骄瀛）2022年北京香山论坛专家视频会12月1日晚在京召开。

本次会议集中研讨亚太安全、地区冲突、大国责任、发展中国家利益、科技发展、战争形态演变等问题，共设6个议题，邀请14个国家和1个国际组织的42名专家学者聚首云端，共议安全难题，共谋和平良方，共商合作之道。“会议聚焦‘推进全球安全倡议 共同维护和平发展’这一主题，顺应国际社会求和平、谋发展、促合作的共同愿望。”中国军事科学学会会长、中国人民解放军军事科学院院长杨学军在开幕式上介绍说。

开幕式结束后，与会代表们展开了两节议题的研讨。第一节议题为“亚太的安全稳定与和平发展”，6名中外专家围绕如何保持亚太和平稳定繁荣发展的势头等问题，进行深入探讨。第二节议题为“地区冲突对全球安全的冲击”，6名中外专家围绕如何减缓地区冲突对全球安全的冲击等问题，分享观点、展开交流。

12月2日，会议将进行“战争形态的变与不变”“大国自身利益谋求与全球安全责任担当”“地缘政治格局变化与发展中国家利益维护”“全球化条件下共享科技发展红利”等4个议题的交流研讨。

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