在中国共产党领导下，中国坚持改革开放，实现经济社会发展，人民生活水平提高，国际威望提升。2021年，中国如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会、实现第一个百年奋斗目标。中国已成为世界第二大经济体，在国际社会成为榜样。习近平主席提出的全球发展倡议把握时代潮流，呼应了各国人民期盼和平、推动合作、寻求发展的愿望。吉方支持中方的全球发展倡议，愿为落实该倡议作出自己的贡献。

——吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫

中国创造了独一无二的发展奇迹，而奇迹的诞生离不开中国共产党的优良品质——有远见、讲奉献。巴中建交71年来，两国始终相互信任、相互尊重，双方“铁杆”情谊为各国交往树立了典范。作为“铁杆”兄弟，巴基斯坦将从中国汲取成功经验，通过一系列务实举措推动现代化建设提质增效。

——巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫

中共二十大擘画了中国未来发展蓝图。相信在习近平总书记领导下，中国共产党将高举中国特色社会主义伟大旗帜，胜利实现全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴的宏伟目标。

——蒙古人民党主席、政府总理奥云额尔登

中国的成功，关键在于中国共产党的坚强领导。在中国共产党的领导下，中国打赢了人类历史上规模空前的脱贫攻坚战，人民生活水平大幅提高，社会公平正义得到有力维护，生态文明建设取得显著成效。中国积累的许多经验，例如优先发展农业农村，加强贫困地区基础设施建设，动员社会各界参与扶贫等，对坦桑尼亚等非洲国家具有很重要的借鉴意义。相信中国共产党将带领中国人民在全面建设社会主义现代化国家新征程上奋勇前进，继续推动构建人类命运共同体。

——坦桑尼亚革命党中央委员会委员米曾戈·平达

从昔日的贫穷落后到今天的繁荣昌盛，中国实现了跨越式发展。如今，中国有飞驰的高铁、发达的物流体系，载人航天、探月工程等领域重大科技成果不断出现，科学教育水平持续提升。中国共产党的领导是中国实现发展进步、取得伟大成就的根本原因。中国共产党全心全意为人民服务，始终为人民利益而奋斗，中国人民高度信任和拥护中国共产党。中国人民有充分的理由相信，只有中国共产党才能给自己带来更加美好的生活。

——泰国前副总理披尼·扎禄颂巴

中国共产党时刻以人民利益为重，坚持聚焦人民对美好生活的向往，并不懈努力实现这一目标。中国共产党不仅关注中国人民的利益，也着眼全人类的共同利益。在世界动荡变革加剧的当下，中国提出的构建人类命运共同体理念，彰显出负责任大国的担当，表达出中国为世界和平与发展作贡献的意愿。

——马达加斯加前总理拉齐拉胡纳纳

中国共产党一直抱有清晰的目标，制定长远发展规划，坚持中国特色民主实践，并最终团结带领中国人民取得伟大成就。相信在中国共产党领导下，中国还将创造新的奇迹，在维护世界和平与稳定方面继续发挥巨大作用。

——突尼斯前外长艾哈迈德·乌尼斯

中国共产党团结带领中国人民不断奋斗，坚持和发展中国特色社会主义，人民生活水平得到切实提高。在中国共产党领导下，中国经济快速发展，消除了绝对贫困。同时，中国在航天科技等领域不断进步，生态环境持续改善。在国际事务方面，中国致力于促进和平、合作、相互尊重、共同发展，中国提出的共建“一带一路”倡议等使不少国家特别是发展中国家受益。

——澳大利亚共产党全国主席莫利纳

中共十八大以来，中国共产党团结带领中国人民取得了举世瞩目的成就。中国全面建成小康社会，实现了第一个百年奋斗目标。中国作为世界第二大经济体的地位得到巩固提升，中国经济成为世界经济增长的最大引擎。中国积极推动构建人类命运共同体，契合经济全球化发展趋势和人类文明进步方向，必将惠泽各方。

——东帝汶民主党主席马里亚诺·萨比诺·洛佩斯

中国共产党不仅心系本国人民，也胸怀天下。中国提出构建人类命运共同体理念，提出并推动落实共建“一带一路”倡议、全球发展倡议、全球安全倡议等，为世界和平发展作出重要贡献。共建“一带一路”为赞比亚发展发挥了重要作用，赞中合作造福两国人民。相信中国将继续坚定维护多边主义，坚定维护发展中国家共同利益，与各国携手推动国际秩序朝着更加公正合理的方向发展，促进世界持久和平、共同繁荣。

——赞比亚社会主义党主席弗雷德·蒙贝

中国式现代化是人口规模巨大的现代化、全体人民共同富裕的现代化、物质文明和精神文明相协调的现代化、人与自然和谐共生的现代化……所有这些都意味着中国式现代化反映了世界现代化理论的发展，反映了中国的智慧、文明和历史，也反映出马克思主义在中国的应用和发展。中国解决人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾以及实现共同富裕的办法，将为其他国家带来宝贵经验，让发展中国家和发达国家均从中受益。

——英国48家集团俱乐部副主席基思·贝内特

中国共产党应对未来挑战的办法极具说服力，在践行新发展理念的过程中已取得成效，迈向现代化强国的道路更加清晰、步伐更加坚定。与此同时，中国提出的构建人类命运共同体理念和全球发展倡议将继续推动联合国2030年可持续发展议程早日实现，共建“一带一路”倡议也将继续推动包括拉美国家在内的发展中国家的发展繁荣。

——巴西圣保罗州立大学哲学与科学学院教授、中国问题专家路易斯·保利诺

过去20年间，我曾多次到访中国，见证了中国社会的巨大变化，一些地区实现了跨越式发展，中国还在全国范围内消除了绝对贫困。特别是时隔10年两次访问宁夏回族自治区，当地发生的巨大变化令我惊叹不已：原本贫瘠的土地成为美丽的葡萄园，人民的收入大幅提高。这些快速发展都源自中国共产党坚持执政为民。当前全球持续面临多重挑战，中国提出的务实倡议将有效推动全球发展。作为全球第二大经济体，中国在全球政治和经济格局中都发挥重要作用。

——埃及《金字塔报》副总编塔里克·苏努提

中国一直致力于促进世界各国和谐共处，推动合作与发展，这在当前充满不确定性的世界中，是一盏希望的明灯。在中国共产党领导下，中国推动构建人类命运共同体，推动构建新型国际关系，为促进多边合作作出贡献、凝聚力量。

——委内瑞拉新兴经济体发展高等研究中心学术研究主任路易斯·德尔加罗

在中国共产党领导下，中国不断发展繁荣，为世界注入和平、稳定和增长的动力，中国的发展对全球至关重要。非洲国家希望更多了解中国共产党的执政理念和执政方针，进行研究并从中得到借鉴。

——肯尼亚非洲政策研究所所长卡格万加

（综合本报和新华社报道）

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 17 版）

(责编：牛镛、赵欣悦)