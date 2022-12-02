新华社华盛顿11月30日电 （记者许缘）美国联邦储备委员会11月30日发布的全国经济形势调查报告显示，美国经济增速放缓，物价水平继续攀升。

这份报告根据下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，利率上升和通胀高企继续对经济活动造成压力，美国经济活动基本持平或略有上升，不及上一份“褐皮书”期间的温和增长。其中，纽约、堪萨斯城等辖区经济出现小幅下降，仅5个辖区经济出现轻微或温和增长。展望未来，各辖区认为经济前景的不确定性有所增加，对经济前景的悲观情绪也有所加剧。

同期，多数辖区就业人数温和增长，但对劳动力的需求整体减弱。尽管劳动力市场仍然紧张，但企业招聘和留住现有员工的难度有所缓解。同时，少数辖区薪资压力有所缓解。

物价方面，大部分辖区居民消费价格温和或强劲上升，但整体涨幅有所放缓，反映出供应链改善和需求减弱带来的双重削弱效果。

美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底。该报告是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将于12月13日至14日举行。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 16 版）

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