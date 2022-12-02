新华社联合国11月30日电 联合国安理会11月30日一致通过决议，将安理会负责防止大规模杀伤性武器扩散的1540委员会任期延长10年至2032年11月30日。中国常驻联合国副代表耿爽在决议通过后作解释性发言，呼吁1540委员会帮助发展中国家加强防扩散能力建设、重视发展中国家和平利用科技并开展国际合作的权利。

耿爽说，第1540号决议是安理会通过的首个专门的防扩散决议，对加强国际防扩散体系建设、推进国际防扩散进程具有重要意义。根据第1540号决议设立的1540委员会根据授权开展了大量卓有成效工作，有效促进了国际防扩散合作。当前形势下，安理会通过第2663号决议，将委员会授权延期10年，具有重要意义。着眼未来10年，委员会应把握工作重点，制定合理规划，提高工作效率，推进第1540号决议的执行。

第一，委员会应恪守决议授权，紧密围绕防止非国家行为体从事扩散活动这一核心宗旨开展工作，妥善因应当前不断发展变化的扩散风险。第二，委员会应支持各国根据自身国际义务与具体国情，制定执行决议的优先目标和领域，尊重各国在防扩散工作中的主导地位。第三，委员会应全面履行各项职责，特别是要加大对技术援助和国际合作的投入，切实帮助发展中国家加强防扩散能力建设。第四，委员会在有效应对扩散风险的同时，应充分重视发展中国家不受歧视地和平利用科技并开展国际合作的权利，更好地把握好安全与发展之间的平衡。

耿爽说，防扩散是国际社会肩负的一项长期任务，第1540号决议的执行也将是一个长期过程。中国希望各方秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，以1540委员会授权延期为契机，共同促进第1540号决议的全面、有效执行，共同加强防扩散全球治理。中方也将继续为此作出努力与贡献。

2004年4月，安理会通过旨在防止大规模杀伤性武器扩散的第1540号决议，决定成立负责检查该决议执行情况的委员会，即1540委员会。

《 人民日报 》（ 2022年12月02日 16 版）

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