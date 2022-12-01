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赵立坚说中巴经济走廊能源合作成果最显著

2022年12月01日18:47 |
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“外交部发言人办公室”消息，12月1日，巴基斯坦通讯社记者向外交部发言人提问：据报道，近日巴基斯坦国家电力监管局在接受采访时表示，中巴经济走廊能源合作降低巴电力成本，为当地经济增长作出贡献。中方对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道。能源合作是中巴经济走廊合作投入最大、进展最快、成果最显著的领域之一。今年以来，走廊首个大型水电站投资项目卡洛特水电站项目和塔尔二区块电站二期煤电一体化项目相继投入商业运营，前者为巴方提供大量清洁低价电力，后者利用巴国内煤炭资源发电，帮助巴方节省宝贵外汇资源。已建成能源项目技术先进、成本低廉，不仅帮助巴基斯坦历史性解决电力短缺问题，也为巴方优化能源结构、降低发电成本，为当地经济发展和民生改善作出重要贡献。

中方愿同巴方一道，落实好两国领导人共识，保障中巴经济走廊在建能源项目及时完工、已建成能源项目顺畅运营，不断释放走廊促增长、惠民生的积极效应，将走廊打造成“一带一路”高质量发展示范工程。

来源：“外交部发言人办公室”微信公众号

(责编：苏缨翔、常红)

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