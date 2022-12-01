新华社北京12月1日电 综合新华社驻外记者报道：为期两天的北约外长会议11月30日在罗马尼亚首都布加勒斯特结束，会议宣布将通过北约综合援助计划向乌克兰提供燃料和发电机等“非致命援助”。俄罗斯外长拉夫罗夫同日表示，必须避免核大国之间发生任何类型的军事冲突。

——北约秘书长斯托尔滕贝格11月30日在北约外长会议结束后举行的记者会上表示，北约已明确表示必须继续对乌克兰提供军事支持，特别是防空装备。北约还必须尽可能多地向乌克兰提供经济、金融和人道主义支持。谈到乌克兰加入北约问题时，斯托尔滕贝格说，讨论该问题的前提是乌克兰“取得胜利”。他同时强调，在“非成员和正式成员资格”之间还有很多选择。

——据今日俄罗斯通讯社11月30日消息，俄外长拉夫罗夫表示，必须避免核大国之间发生任何类型的军事冲突，即使是使用常规武器的冲突也要避免，因为一旦局势升级，可能会变得“无法控制”。

——欧盟委员会11月30日提议没收已被冻结的俄罗斯资产，用以补偿乌克兰遭受的损失。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，乌克兰遭受的损失估计为6000亿欧元。俄罗斯必须赔偿乌克兰的损失并支付其重建国家的费用。她还表示，欧盟已冻结了俄罗斯超过3000亿欧元资金。欧盟可以与合作伙伴一起创建机制管理这些资金并进行投资，将收益用于乌克兰。

——俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃11月30日在记者会上表示，对俄石油限价机制不仅是一种“非市场机制”，而且是一种“反市场手段”。这将破坏供应链，本质上将导致全球能源市场局势复杂化。她强调，“俄罗斯不会向支持这种反俄挑衅想法的国家出售石油”。

——俄罗斯国防部长绍伊古11月30日表示，鉴于特别军事行动与部分动员，俄国防采购需求上涨。俄方采取了相关措施可保障完成不少于99%的国防采购任务。鉴于2023年额外预算拨款，俄国防采购支出总额大约将增至1.5倍，将保障俄军97%的武器和装备需求。

——据塔斯社11月30日消息，俄罗斯国防部长绍伊古当天透露，约3000名教官参与了由俄部分动员士兵组成的新部队培训，俄罗斯和白俄罗斯境内的100多个训练场地被投入使用。绍伊古介绍，两个月内共有包括志愿兵在内的30多万预备役人员接受了培训，“获得了独立和团体执行战斗和特殊任务所需的知识和技能”。

——据塔斯社11月30日消息，俄罗斯国防部当天对媒体表示，得益于俄军行动，顿涅茨克地区安德烈耶夫卡居民点已被从乌克兰武装力量手中彻底“解放”。（参与记者：任珂、华迪、李奥、陈进）

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