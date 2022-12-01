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援所罗门群岛中国医疗队在所西部省开展义诊

2022年12月01日16:31 | 来源：新华网
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新华社悉尼12月1日电（记者郝亚琳 王琪）霍尼亚拉消息：首批援助所罗门群岛中国医疗队于11月29日至12月1日在所罗门群岛西部省首府吉佐开展义诊。这是医疗队抵达所罗门群岛后开展的第三次义诊。

所罗门群岛医疗卫生条件较不发达，基层诊所或地区诊所往往只有护士和护士助理提供医疗服务，只有省级以上医院才有医生。医疗队此次送医上岛，受到了当地医院和群众的热烈欢迎。

从吉佐医院到偏远的帕拉拉小岛上的村庄，医疗队的医生在当地医护人员的协助下，为近200名当地民众提供了诊疗服务。与此同时，医疗队还在吉佐医院举行了糖尿病前期症的医学讲座，提升当地医护人员和民众对这一病症的认识，普及日常预防和健康管理知识。

医疗队队长周新发说，外岛地处偏远，当地民众求医问药不便，为他们送医送药、帮助医护人员提升诊疗能力是中国医疗队的使命和责任。

所罗门群岛西部省卫生局局长博阿拉表示，中国医疗队的到来，解决了吉佐民众的高质量求医需求，同时，医疗队的医疗培训也有效提升了当地医务工作人员的能力。

首批援助所罗门群岛中国医疗队今年3月抵达所罗门群岛，包括6名队员。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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