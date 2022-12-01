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巴西亚马孙地区本年度森林砍伐面积下降11%

2022年12月01日13:23 | 来源：新华网
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新华社巴西利亚11月30日电（记者卞卓丹）巴西国家空间研究所30日发布的数据显示，在2021年8月至2022年7月的一年间，巴西亚马孙地区的森林砍伐面积为11568平方公里，较上一年度的13038平方公里下降了约11%，结束了该数据持续5个年度的上升势头。

巴西国家空间研究所在其官网指出，有关数据来自巴西亚马孙森林卫星监测项目提供的年度报告。根据该报告，在过去20年中，巴西亚马孙地区的森林砍伐面积峰值出现在2004年，达27700平方公里。此后该地区森林砍伐面积一度呈现下降趋势，其中2012年为4500平方公里，创下此卫星监测项目开始以来最低纪录。2015年起，该地区森林砍伐面积再度回升。

巴西政府曾于2016年承诺将于2030年年底前彻底遏止非法毁林。2021年11月，巴西环境部长若阿金·莱特在《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会上表示，将提前两年兑现此前承诺，于2028年年底前杜绝非法砍伐森林。

巴西当选总统卢拉曾在《联合国气候变化框架公约》第二十七次缔约方大会上表示，没有受保护的亚马孙，世界就没有气候安全。应对气候变化的斗争将是巴西新一届政府的“最优先事项”。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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