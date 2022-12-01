据新华社北京11月29日电 （记者马卓言）外交部发言人赵立坚29日表示，基础设施是互联互通的基石，是“一带一路”建设的优先领域。在各方共同努力下，“一带一路”基础设施项目有序落地实施，捷报频传。中方愿同各方一道，致力于实现更大范围、更加便捷的互联互通，造福各国人民。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，日前，由中国企业承建、实施的孟加拉国卡纳普里河底隧道项目举行了南线隧道竣工仪式。该隧道是孟加拉国首条河底隧道，也是南亚地区首条水下隧道。中方对此有何评论？

赵立坚说，卡纳普里河底隧道项目是孟中印缅经济走廊重要一环，该项目南线隧道竣工是中国同周边国家共建“一带一路”的又一重要成果，对改善当地交通、完善亚洲公路网、促进孟加拉国与周边国家的互联互通有重要意义。隧道完工后，吉大港机场至工业园的车程将由4小时缩短至20分钟。

赵立坚说，基础设施是互联互通的基石，是“一带一路”建设的优先领域。在各方共同努力下，“一带一路”基础设施项目有序落地实施，捷报频传。中国企业承建的克罗地亚佩列沙茨大桥自今年7月通车至今，已经有超过100万辆汽车安全驶过，大桥运行状况良好，真正成为中克两国之间的合作之桥、发展之桥、友谊之桥。

赵立坚表示，展望未来，中方愿同各方一道，推动共建“一带一路”倡议同各国发展战略和区域合作倡议更好对接，共同推进基础设施建设，致力于实现更大范围、更加便捷的互联互通，实现互利共赢，造福各国人民。

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 06 版）

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