易 思

我曾在国际组织工作，看到许多国家尤其是发展中国家赞成和支持中国主张、中国方案。随着综合国力不断提升，中国将为维护世界和平、促进全球发展发挥更大作用

中共二十大擘画了中国未来发展的宏伟蓝图，不仅对正向第二个百年奋斗目标进军的中国意义重大，也将对世界产生深远影响。我相信，中国一定能实现自身发展目标。

中共二十大报告总结了过去十年中国共产党团结带领中国人民取得的伟大成就，其中有关打赢脱贫攻坚战的内容让我感触最深。中国是全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家，全面消除绝对贫困意味着中国提前10年实现联合国2030年可持续发展议程减贫目标。中国全面建成小康社会，顺利实现第一个百年奋斗目标，这是中国共产党取得的一项历史性成就，对有数千年历史的中华民族具有十分重要的意义。中国的减贫经验为其他国家提供了重要借鉴。

共建“一带一路”搭建起广泛参与的国际合作平台，有助于共建国家推进各自发展事业。世界银行发布的研究报告显示，到2030年，共建“一带一路”有望帮助全球760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。

1997年以来，我经常在中国高校授课并到中国各地访问。我到过中国沿海发达省市，也到过中西部欠发达地区，坐过世界一流的高铁，也睡过农村的土炕。中国实现现代化目标并不容易，还需要克服很多困难和挑战，包括促进区域城乡协调发展、满足人民日益增长的美好生活需要等。作为拥有14亿多人口的世界第二大经济体，中国计划到2035年基本实现社会主义现代化，这将对世界经济格局和人类发展进程产生重要积极影响。

中国的民主政治是我研究的重点之一。世界上不存在完全相同的民主制度，各国需要发展和完善符合本国国情、行之有效的民主制度。中共二十大报告提出，全过程人民民主是社会主义民主政治的本质属性，是最广泛、最真实、最管用的民主。我曾近距离观察过中国的基层选举和基层治理，深知中国人民享有广泛的民主权利，中国民主政治正展现勃勃生机。

中国朝着现代化目标不断前进，将为维护世界和平稳定作出积极贡献。尽管国际风云变幻，中国坚定奉行独立自主的和平外交政策，坚定捍卫国际公平正义，坚定维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。我曾在国际组织工作，看到许多国家尤其是发展中国家赞成和支持中国主张、中国方案。随着综合国力不断提升，中国将为维护世界和平、促进全球发展发挥更大作用。

（作者为英国皇家东西方战略研究所主席）

《 人民日报 》（ 2022年12月01日 06 版）

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