新华社北京11月30日电 国务院总理李克强11月30日上午在人民大会堂会见来华进行国事访问的老挝人革党中央总书记、国家主席通伦。

李克强表示，中老是山水相连的友好邻邦，两国间有着高度的政治互信、良好的互利合作、相亲的人文交流。习近平总书记、国家主席将同你举行会谈，全面推动两党两国关系发展。中方愿同老方一道，保持两党两国高层交往，进一步拓展和深化中老务实合作，更好造福两国和两国人民。

李克强指出，前不久召开的中共二十大对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴进行了战略部署。在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中方愿同老方加强治国理政经验交流，不断拓展两党两国互利合作空间和潜力。中老同为发展中国家，始终相互尊重、相互支持。希望双方做好中老铁路运营和维护，提高运输效率和便利化水平，更好发挥铁路对老挝经济社会发展的带动作用。中方愿扩大进口适销对路的老方优质农产品，鼓励中国企业赴老投资兴业，拓展能矿、电力、清洁能源等领域合作。

李克强表示，中方高度重视中国东盟关系，支持东盟共同体建设，支持东盟在区域架构中的中心地位，共同推动地区经济发展。中方愿同东盟各国一道全面有效落实《南海各方行为宣言》，推进“南海行为准则”磋商，共同维护南海和平稳定。

通伦感谢中方长期以来为老挝经济社会发展提供的宝贵支持和帮助，表示近年来老中关系不断取得新发展，务实合作成果丰硕。老方愿同中方加强重点领域合作，进一步发挥好老中铁路对老挝经济社会发展的带动作用。希望扩大老方优质农产品对华出口，欢迎更多中国企业赴老挝投资，参与老方大项目建设。老方支持早日达成有效、富有实质内容的“南海行为准则”，维护好南海的和平稳定与发展。

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