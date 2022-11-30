新华社北京11月30日电 11月30日，中共中央总书记、国家主席习近平在人民大会堂同老挝人民革命党中央总书记、国家主席通伦举行会谈。双方强调，要秉持“长期稳定、睦邻友好、彼此信赖、全面合作”方针和“好邻居、好朋友、好同志、好伙伴”精神，政治上互尊互信、经济上互惠互利、人文上相知相亲，不断深化中老命运共同体建设，为推动构建人类命运共同体作出积极努力和贡献。

习近平首先表示，江泽民同志因病抢救无效于今日在上海逝世。江泽民同志是中国党、军队和各族人民公认的享有崇高威望的卓越领导人，伟大的马克思主义者，伟大的无产阶级革命家、政治家、军事家、外交家，久经考验的共产主义战士，中国特色社会主义伟大事业的杰出领导者，中国共产党第三代中央领导集体的核心，“三个代表”重要思想的主要创立者。我们沉痛悼念江泽民同志，将化悲痛为力量，按照中共二十大的部署，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

通伦对江泽民同志逝世表示沉痛哀悼。他表示，这是中国党和人民的巨大损失，老挝党和人民感同身受。江泽民同志担任党和国家主要领导人期间，带领中国人民取得了重要发展成就，为中国特色社会主义事业作出了重要贡献。江泽民同志是老挝党和人民的亲密朋友，2000年访老时提出了“十六字方针”，为老中关系发展发挥了重要引领作用。老挝党、政府和人民将同中国同志一道，不断把老中友好事业推向前进。

习近平表示，去年以来，我同通伦总书记同志通过多种方式保持密切沟通，就中老关系发展和命运共同体建设达成许多重要共识。我愿同通伦总书记同志一道，引领中老命运共同体建设走深走实、行稳致远，更好造福两国人民，促进本地区和平稳定、发展繁荣。

习近平介绍了中共二十大主要情况，表示中共二十大阐述了开辟马克思主义中国化时代化新境界等重大问题，提出新时代新征程中国共产党的使命任务，强调要全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴。中国共产党走过了百年奋斗历程，又踏上了新的赶考之路。我们有信心有能力创造新的更大成就，顺利实现中共二十大确定的各项目标任务。

习近平表示，老挝人革党十一大以来，面对复杂多变的国际国内形势，老挝人革党中央着力加强自身建设，坚持走符合自身特点的社会主义道路，努力维护政治社会稳定和经济持续发展，同时为维护地区和平稳定、维护发展中国家共同利益作出贡献。相信在以通伦总书记为首的老挝人革党中央坚强领导下，老挝人民一定能够实现老挝人革党十一大提出的各项目标任务。中国共产党愿同老挝人革党加强团结合作、交流互鉴，坚持以人民为中心的发展思想，坚定走社会主义道路信心，共同探索人类现代化新路径。

习近平强调，中老两国山同脉、水同源，自古以来亲仁善邻。2019年4月关于构建中老命运共同体行动计划签署以来，中老双方凝心聚力，推动中老命运共同体建设取得丰硕成果，特别是将中老铁路打造成为中老人民的发展路、幸福路、友谊路，不仅为两国人民带来巨大福祉，也为共建“一带一路”和推动构建人类命运共同体提供了示范。新形势下，双方要牢牢把握两国关系正确方向，确保中老命运共同体建设不偏航、不失速；不断夯实安全根基，共同维护政治安全，推进执法安全和防务合作；要深化利益融合和发展战略对接，推动本地区互联互通和协调发展；深化经贸投资往来，中方将鼓励更多中国企业赴老挝投资，欢迎老方更多优质产品进入中国市场，中方将继续为老方纾解当前面临的困难提供帮助；持续拓展科技、教育、文化、旅游、卫生、青年等领域交流合作，增进民心相通。中方愿同老方深化在澜湄合作、中国－东盟合作框架内的协调配合，弘扬全人类共同价值，共同维护世界和平稳定和发展繁荣。

通伦表示，中共二十大是中国新时代的重大事件，对世界发展具有重要影响。在世界正经历复杂变化的形势下，中国是维护世界和平稳定的中流砥柱，致力于促进人类共同发展和构建人类命运共同体。相信在以习近平同志为核心的中共中央领导下，中国一定能全面贯彻落实中共二十大精神和二十大确立的各项目标任务，如期实现第二个百年奋斗目标。

通伦感谢中方长期以来为老经济社会发展提供的宝贵支持和帮助，表示老中传统友谊历久弥新，政治互信不断加深，特别是2019年签署老中命运共同体行动计划以来，双方认真落实该计划，各领域合作不断拓展深化，中方援老重要项目顺利推进，特别是老中铁路建成，为老经济发展发挥了重要推动作用。希望两党、两国相关部门和机构加强相互往来和治国理政交流，巩固深化两国治安国防合作，加强经贸投资务实合作，把“一带一路”倡议和老挝“变陆锁国为陆联国”战略更有机连接，加强两国人民相互理解和人文交流，促进老中关系实现更大发展。

会谈后，习近平和通伦共同见证了双方签署的政党、经贸、金融、文教、地方等领域合作文件。

王毅、何立峰等参加上述活动。

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