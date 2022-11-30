新华社联合国11月29日电 中国常驻联合国副代表耿爽29日在安理会叙利亚问题公开会上发言，呼吁坚定维护叙主权和领土完整。

耿爽说，一段时间以来，叙利亚安全形势持续动荡。土耳其对叙利亚发动空袭，并宣布将对叙采取地面军事行动。以色列对叙利亚的空袭也持续不断。这些行为都严重侵犯叙利亚主权和领土完整，可能导致叙冲突升级蔓延，中方对此表示严重关切。外来军事干涉是叙利亚危机复杂难解、延宕不绝的重要原因之一。中方呼吁土耳其和以色列立即停止跨境袭击，避免采取任何可能导致局势升级的行动，坚持通过对话协商解决有关问题。外国军队在叙境内的非法驻扎也必须结束。

耿爽表示，国际社会要一视同仁地共同打击叙利亚境内所有被安理会列名的恐怖组织，彻底斩断其武器、人员和资金来源，停止对恐怖势力的纵容、包庇或政治利用。他说，跨境救援是特殊形势下做出的临时性安排，需要加快向跨线救援过渡。国际社会要拿出推动跨境救援的力度推动跨线救援，努力让叙境内全体民众无差别获得人道资源。

耿爽呼吁继续推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程，呼吁有关国家立即取消一切未经安理会授权的单边制裁。

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