新华社北京11月30日电 11月29日，联合国举行“声援巴勒斯坦人民国际日”纪念大会，国家主席习近平向大会致贺电。

习近平指出，巴勒斯坦问题是中东问题的核心。全面、公正解决巴勒斯坦问题，事关地区和平稳定，事关国际公平正义。巴勒斯坦、以色列两国和平共处，阿拉伯、犹太两大民族携手发展，符合双方长远利益，也是各国人民共同期待。国际社会应当坚持“两国方案”不动摇，把巴勒斯坦问题置于国际议程优先位置，帮助巴勒斯坦人民早日实现独立建国梦想。

习近平强调，中国一贯坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利正义事业，积极劝和促谈，推进巴以和平。中国支持增强巴勒斯坦民族权力机构权威，支持巴各派加强团结，希望巴以尽快恢复和谈，推动中东和平进程重回正轨。中国将一如既往地向巴方提供人道和发展援助、支持巴方能力建设，帮助巴方发展经济、改善民生。作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，中国将继续同国际社会一道，为实现中东地区持久和平、普遍安全、共同繁荣作出积极贡献。

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