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外交部发言人：乐见委内瑞拉朝野重启对话，呼吁有关国家停止干涉委内政

2022年11月30日08:32 | 来源：新华网
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新华社北京11月29日电（记者马卓言）就委内瑞拉政府和反对派日前重启对话，外交部发言人赵立坚29日表示，期待委朝野双方相向而行，早日达成政治解决方案。中方愿继续在委问题上发挥积极建设性作用。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，在挪威斡旋下，委内瑞拉政府和反对派于11月26日在墨西哥城重启对话，就改善委社会民生达成共识。美国、欧盟、英国、加拿大发表联合声明对此表示欢迎，敦促双方通过对话达成全面协议，强调如对话取得实质进展，愿重新考虑对委制裁政策。中方对此有何评论？

赵立坚表示，中方乐见委朝野重启对话，期待双方相向而行，早日达成政治解决方案。

“中方在委内瑞拉问题上的立场是一贯、明确的，我们始终坚定维护联合国宪章和国际关系基本准则，始终认为委问题应由委人民在本国宪法和法律框架内通过对话协商解决。”赵立坚说，中方赞赏并支持有关国家劝和促谈努力，愿继续在委问题上发挥积极建设性作用。

“同时，中方重申反对干涉别国内政，反对单边制裁和所谓‘长臂管辖’，反对各种政治霸凌行径。”他说，事实证明，制裁施压不得人心，只能徒增委经济民生困难。中方呼吁有关国家尽早停止干涉委内政、取消单边制裁，为委和平、稳定与发展多贡献“正能量”，而不是相反。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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