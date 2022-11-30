新华社日内瓦11月29日电（记者聂晓阳 陈俊侠）《禁止生物武器公约》第九次审议大会正在瑞士日内瓦万国宫召开。29日，天津大学和中国外交部就《科学家生物安全行为准则天津指南》（《天津指南》）共同举办主题边会。中国出席《禁止生物武器公约》第九次审议大会代表团团长、裁军事务大使李松在主旨发言中指出，《天津指南》是中国等20余国科学家向国际社会提供的一项恰逢其时的国际公共产品，也是新冠肺炎疫情背景下各国科学家加强生物安全合作的精彩故事。

李松说，《天津指南》是《禁止生物武器公约》框架下倡导负责任科研对话进程的产物，于2016年由中国和巴基斯坦首倡，天津大学联手约翰斯·霍普金斯大学在国际科学界积极推动，汇集来自各大洲20余国科学家的智慧和努力，在新冠肺炎疫情期间克服重重困难、砥砺前行终于结出硕果。

李松表示，《天津指南》是国际社会降低生物安全风险、促进生物科学造福人类的积极有益尝试，体现了各国加强生物安全规范的决心和智慧，有力推动负责任地使用生命科学成果成为国际共识。目前，《天津指南》已得到越来越广泛国际认可和推广，中国正在和其他缔约国一道，积极推动本次《禁止生物武器公约》审议大会核可《天津指南》，鼓励所有利益攸关方自愿采纳《天津指南》，更好防止生物技术被误用谬用，促进生物科技健康发展。

李松强调，《天津指南》源于中国，属于世界，业已从中国倡议转化成全球倡议。《天津指南》酝酿、制定和推广的过程，是真正多边主义的生动写照，以一种特殊方式再次证明，在全球性公共安全挑战面前，人类命运休戚与共，各方利益紧密相连。中国愿与广大缔约国和国际社会一道，以《天津指南》为新起点，积极致力于完善全球生物安全治理体系，应对生物安全新挑战，促进生物科技沿着更健康、安全的正确方向蓬勃发展。

会上，天津大学和约翰斯·霍普金斯大学的专家介绍说，《天津指南》倡导负责任的生物科研，包含10项指导原则和行为标准，主张从科研责任、成果传播、科技普及、国际交流等环节提高科研人员生物安全意识。国际科学院组织秘书处表示，《天津指南》业经国际科学院组织核可，反映国际科学界共识，国际科学院组织正利用自身150个国家级科学院网络大力宣介推广。《禁止生物武器公约》履约支持机构负责人表示，《天津指南》为国际科学界促进加强《禁止生物武器公约》作用树立了典范，《禁止生物武器公约》进程对此已进行充分讨论并予以高度认可。

巴基斯坦、巴西、俄罗斯、菲律宾和古巴等国代表纷纷发言，对《天津指南》表示支持，强调倡导负责任科研、制定科学家行为准则的重要意义，充分肯定《天津指南》进程展现的透明、包容精神，高度赞赏中国发挥的引领作用，呼吁《禁止生物武器公约》第九次审议大会将《天津指南》作为重要成果。

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