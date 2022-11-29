新华社北京11月29日电 国务院总理李克强11月29日下午在人民大会堂以视频方式同哈萨克斯坦总理斯迈洛夫举行中哈总理会晤。

李克强表示，中哈是友好邻邦，建交30年来双边关系取得长足发展，惠及两国和两国人民。今年9月，习近平主席成功访问哈萨克斯坦，推动中哈关系取得新的发展。中方愿同哈方密切高层交往和各层级沟通，加强发展战略对接，深化各领域务实合作，增进在地区和国际事务中的协调配合，推动中哈关系不断迈上新台阶，更好维护地区和平、稳定与发展。

李克强指出，中哈合作基础好，互补优势明显，拥有巨大潜力和广阔前景。希望双方落实好政府间经贸合作规划，加快商签新版投资保护协定和产能与投资合作规划，提升互联互通水平和边境口岸过货量，促进双边贸易水平不断提高。能源合作是两国务实合作的压舱石，希望哈方按照合同规定保障对华供气稳定，并尽可能增加冬季期间供气量。中方愿扩大进口哈优质绿色农畜产品。双方可在金融、跨境电商等领域发掘新的合作增长点。加强人文交流，增进民心相通，继续推进互免签证商谈进程，更好便利两国人员往来。

斯迈洛夫表示，哈方高度重视对华关系，愿以哈中建交30周年为契机，同中方深化政治互信，落实好政府间经贸合作规划，加强经贸、产能、能源、农业、互联互通、人文等领域交流合作，增进人员往来，推动哈中永久全面战略伙伴关系不断发展。

王毅、何立峰等参加。

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