11月28日，中国驻日本大使馆公使杨宇在“中日50年民间友好使者回顾展”开幕式上致辞。（记者郭丹 摄）

新华网东京11月29日电（记者郭丹） 28日，由日中和平发展促进会主办的“中日50年民间友好使者回顾展”开幕式在位于东京的中国文化中心举行。

大量具有历史意义的图片、实物等在回顾展上展示，生动显示中日民间友好交往的过往和历史，鼓励年轻一代继续为推动中日两国人民世代友好而努力。

中国驻日本大使馆公使杨宇、日中友好会馆中方代表理事黄星原、日中文化交流协会专务理事中野晓、东京中国文化中心主任罗玉泉、日中和平发展促进会副会长朱金诺等中日两国各界友好人士出席活动。

杨宇表示，民间友好是中日关系的传统优势和重要组成部分。回望两国关系发展历程，一代又一代的两国各界人士秉持中日友好精神，积极发挥桥梁纽带作用，推动两国友好交流合作不断走深走实，为两国关系改善发展发挥重要作用。新形势下，我们应该着眼大局和长远，为增进两国民众相互理解和友好感情，推动中日友好事业不断续写新篇章。

日中文化交流协会、日本学书院、群马县日中友好协会、周恩来和平研究所、日本株式会社黄山美术社、金桥国际交流株式会社等机构代表出席了回顾展。

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