新华社北京11月29日电 伊拉克总理穆罕默德·希亚·苏达尼27日宣布，政府已经追回总额3.7万亿第纳尔（约合25亿美元）遭骗领退税款的一部分。他呼吁犯罪分子自首并退还全部赃款。

按照美联社的说法，25亿美元相当于伊拉克2021年财政预算的2.8%。

苏达尼在一场电视直播讲话中说，执法部门已经追回第一笔赃款，金额1826亿伊拉克第纳尔，相当于约1.25亿美元。

这是2019年6月4日在伊拉克首都巴格达拍摄的“绿区”内的政府建筑。新华社发（哈利勒·达伍德摄）

讲台两旁，是一堆堆整齐捆装在袋子里的纸币。

这笔赃款由涉案富商努尔·祖海尔·贾西姆退还。苏达尼说，贾西姆已经坦白收到10亿多美元骗领退税款，同司法部门达成协议，如果在两周内交还其余所有赃款，将获保释。

贾西姆上月底在巴格达国际机场试图乘私人飞机出国时被捕。苏达尼说，另一名嫌疑人在北部库尔德自治区落网，司法部门正在办理押解回首都巴格达的手续。

伊拉克财政部10月在内部审计和后续调查中发现，财政部下辖税务总局用于退税的账户出现巨额亏空，余额仅剩1亿美元。去年9月9日至今年8月11日，约25亿美元退税款分247张支票退还至5家企业的纳税账户，这些钱随后被取出，而这5家企业其实是“空壳公司”，没有往纳税账户打过任何款。

税务总局退税账户本应用于向根据税收减免政策申请退税的企业退还税款。一家石油企业发现无法领取退税款后，向当时代理财政部长职务的石油部长伊赫桑·阿卜杜勒-贾巴尔投诉，案件方才浮出水面。10月成立的苏达尼政府誓言打击腐败，重点侦办这起案件。

5家涉案企业相关账户开户人全部受到通缉，眼下大多在逃。贾西姆充任其中两家企业的首席执行官，人脉广，是本案关键人物。

“我们呼吁本案所有上了逮捕令的嫌疑人自首并退还遭窃取资金，”苏达尼在讲话中说，“抓住这些窃贼和他们的帮凶非常重要。但是，最重要的是追缴赃款。”

伊拉克税务总局一份文件显示，此案由大量官员、公务员和商人勾结谋划，牵扯多个政府部门和机构。美联社援引一些伊拉克官员的话报道，如此规模的侵吞公款阴谋能够得逞，相关机构的“上层”官员不可能不知情。

苏达尼说，一些税务官员和公共机构涉及这起丑闻，他们的身份“将在调查结束时揭晓”，“我们不会放过任何人”。（胡若愚）

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