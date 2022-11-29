新华社贝鲁特11月28日电（张哲 王魁）中国第21批赴黎巴嫩维和部队近日通过联合国第四季度装备核查，所有装备器材均符合联合国核查标准，并取得全优的总评成绩。

联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部派出15名官员组成核查组，于11月25日和28日先后对中国赴黎维和建筑工兵分队和多功能工兵分队各类装备器材逐项进行核查。核查采取听取汇报、现地检查、实装操作、随机提问等方式，对包括武器装备、机械车辆、营房设施、电力和净水设备等装备物资进行了全方位核查。

联合国核查组组长奥力卡说：“两支分队在施工任务重、扫雷条件苦、防疫压力大的情况下，还能以100%达标的成绩通过核查，体现了非常高的专业水平和工作标准。”

依据《联合国谅解备忘录》要求，联合国装备核查通常每3个月进行一次，是对出兵国所提供的自我维持装备和主要装备能否满足维和要求而进行的综合性评估，是向出兵国政府所提供维和设施装备予以经济补偿的重要依据。

中国赴黎维和部队包括多功能工兵分队、建筑工兵分队和医疗分队，分别部署在黎巴嫩南部维和任务区不同地点，主要担负扫雷排爆、工程建筑与施工、医疗救助和人道主义救援等多项任务。中国赴黎维和医疗分队已于11月11日顺利通过第四季度装备核查。

(责编：艾雯、刘叶婷)