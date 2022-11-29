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索马里首都一酒店遇袭造成多人死伤

2022年11月29日08:32 | 来源：新华网
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新华社内罗毕11月28日电（记者黎华玲）摩加迪沙消息：索马里警方28日说，首都摩加迪沙总统府附近一家酒店27日遭武装分子袭击，造成包括武装分子在内至少15人死亡，另有多人受伤。

索马里警方发言人萨迪克·杜迪谢28日在摩加迪沙举行的电视新闻发布会上说，武装分子27日晚8时左右袭击了总统府附近的“罗莎别墅”酒店，随后与赶来的索马里警察部队进行20多个小时的交火。索警方28日晚控制酒店及周边区域，打死5名武装分子并解救出60名人质，一名武装分子引爆身上炸弹身亡。此次袭击还造成8名平民和一名索马里士兵死亡，另有5人受伤。

据报道，遇袭酒店是当地政界和商界人士经常光顾的场所，平时戒备森严。索马里“青年党”宣布制造了此次袭击，称袭击目标是当地政府官员。袭击发生前几小时，索政府刚刚宣布在中部地区的一次行动中打死百余名“青年党”武装分子。

索马里“青年党”是与“基地”组织有关联的极端组织，近年来在索马里及其邻国多次发动恐怖袭击。索马里总统马哈茂德上任以来，一直致力于清剿“青年党”武装分子。

(责编：艾雯、刘叶婷)

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