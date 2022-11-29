本报北京11月28日电 （记者韩鑫）在28日举行的中日经济知识交流纪念座谈会和第三十九届年会上，多位专家学者表示，面对世界经济挑战加剧，中日应抓住发展机遇，进一步深化经贸合作，推动区域经济一体化，为促进世界经济复苏与发展作贡献。

中方首席代表、国务院发展研究中心主任陆昊表示，当前世界经济格局和国际形势发生深刻变化，多重因素交织导致世界经济面临严峻形势。中日同为世界经济大国，两国经济相互依存度很高，产业链供应链联系紧密、利益交汇点众多。双方应按照两国领导人曼谷会晤达成的重要共识，加强贸易投资、创新合作、金融合作，在绿色发展与低碳转型、数字经济、应对老龄化挑战以及维护区域产业链供应链稳定畅通四方面着重发力，加快抢抓产业和市场发展新机遇。

国际货币基金组织不久前发布的《世界经济展望报告》预计，2023年全球经济增速将进一步放缓至2.7%。日本通商产业省原事务次官福川伸次认为，在此背景下，日中两国应共同努力，在促进创新发展方面发挥引领作用，深化数字经济与传统农业、文化产业的融合发展，加强在养老、医疗等领域的合作，共同开拓合作新前景。

“日中关系不仅对两国也对整个地区有着举足轻重的作用。”日本住友商事全球研究公司国际部高级分析师前田宏子认为，日中两国应通过建设性对话管控好分歧和竞争，通过加强对第三方市场的投资进一步深化区域经济合作。

今年1月1日，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式生效。中国经济体制改革研究会会长彭森认为，RCEP的效应已经显现，中国与其他RCEP成员国贸易量大幅提升，RCEP也是日本利用率最高的贸易安排。中日利用好RCEP带来的机遇，深化在数字经济、绿色发展、产业链供应链、先进制造业等领域的合作，有助于为促进区域经济一体化、维护地区及世界和平稳定发展作贡献。

国务院发展研究中心研究员赵晋平说，中日分列世界第二、第三大经济体，两国加强政策沟通协调，加快落实RCEP贸易投资自由化便利化措施，共同推进RCEP后续谈判进程，加强双边和区域产业链供应链合作，加快推进对标《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）的中日韩自贸协定谈判，对于深化东亚区域经济一体化具有重要作用。

中日经济知识交流会是中日重要定期对话机制，旨在从宏观角度讨论两国经济中的长期性、综合性问题，相互交流知识和经验。来自中日双方有关政府部门、机构和企业的60余名代表参加了本届年会。

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 03 版）

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