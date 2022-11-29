本报记者 张梦旭

人口规模巨大是我国的基本国情。习近平总书记在党的二十大报告中深刻阐述中国式现代化五个方面的中国特色，第一个方面就是“人口规模巨大的现代化”。中国这个世界上最大发展中国家整体实现现代化，意味着比现在所有发达国家人口总和还要多的中国人民将进入现代化行列，在人类历史上没有先例可循，将彻底改写现代化的世界版图。

“中国的成功正在激发许多发展中国家勇敢探索发展和繁荣的本国方案”

“迄今为止，世界上实现工业化的国家不超过30个，人口总数不超过10亿。中国14亿多人口实现现代化将是人类发展史上前所未有的大事。”习近平主席在亚太经合组织工商领导人峰会上发表的书面演讲中这样指出。

党的十八大以来，中国共产党组织实施了人类历史上规模空前、力度最大、惠及人口最多的脱贫攻坚战，全面消除绝对贫困、如期全面建成小康社会。2019年7月，美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩撰稿并主持的专题纪录片《前线之声：中国脱贫攻坚》在美国播出。从甘肃到贵州，从新疆到山西，库恩在中国见到了通过读书改变命运的孩子，见到了养骆驼脱贫的牧民，见到了走出大山搬进城镇的老人，见到了为抓扶贫工作立下军令状的基层干部……近1亿农村贫困人口脱贫，历史性解决绝对贫困问题，居民人均可支配收入增长近八成。库恩感慨：“这的确是彪炳史册的人间奇迹！”

在摩尔多瓦共产党人党主席、前总统沃罗宁看来，在中国共产党坚强领导下，中国取得的最重要成就之一，就是如期打赢脱贫攻坚战，“这既是社会主义本质要求的体现，也是中国共产党重要使命的体现。中国在保障人民的生存权、发展权等方面，已经走在世界前列。”柬埔寨亚洲愿景研究院研究员通孟戴维感慨：“中国的成功正在激发许多发展中国家勇敢探索发展和繁荣的本国方案。”

阿尔及利亚阿尔及尔第三大学教授伊斯梅尔·德贝什自20世纪90年代起一直担任阿尔及利亚—中国友好协会主席。他表示，中国坚持以人民为中心的发展思想，高度重视人民健康和福祉，积极同其他国家共享发展机遇，携手构建人类命运共同体……这些都体现出“人民”在中国式现代化道路中的重要性。

越南社会科学院中国研究所所长阮春强表示，中国式现代化取得的发展成就给中国人民带来了巨大福祉。中国实现繁荣发展的经验做法为其他国家提供了重要借鉴。

亚太经合组织工商咨询理事会印尼代表阿宁迪亚·巴克里表示：“中国式现代化拓展了发展中国家走向现代化的途径，为那些既想实现发展，又想保持独立性的国家和民族提供了全新的选择和参照。”

“不断为各国创造广阔发展机遇，给各国人民带来巨大福祉”

“中国经济社会的更好发展，归根结底要激发14亿多人民的力量。我们将坚持以人民为中心，继续提高人民生活水平，使中等收入群体在未来15年超过8亿，推动超大规模市场不断发展。”在亚太经合组织工商领导人峰会上发表的书面演讲中，习近平主席这样阐释。

“人口规模巨大”既是压力与考验，也意味着优势与红利。超大人口规模、超大国土空间、超大经济体量、超大国内市场……一个人口规模巨大的现代化中国，承载着世界对新时代新机遇的期待。

中国式现代化为人类实现现代化提供了新选择，中国的新发展为世界提供新机遇。阿根廷工程和技术支持公司总裁费尔南多·法佐拉里认为：“一个拥有14亿多人口的现代化国家不仅是巨大的消费市场，也将拥有聚合全球供应链的超强能力。”

第五届中国国际进口博览会上，共有来自127个国家和地区的2800多家企业参加企业商业展，按一年计意向成交金额735.2亿美元，比上届增长3.9%。新西兰乳业企业纽仕兰在进博会上发布了一款牛奶新品，首批38个集装箱货物在发布现场便被互联网平台商订空。公司全球研发总经理罗伊说，公司产品从最初进入中国市场的几个单品发展成如今数十个产品，这得益于中国庞大的消费市场。

14亿多人口、4亿以上中等收入群体，每年进口商品和服务约2.5万亿美元，中国市场吸引着全球工商界的目光。泰国企业家汪鸿洲认为，中国式现代化是人口规模巨大的现代化，由此释放的消费需求将有力推动世界经济持续发展，进一步坚定了大家深耕中国市场的决心。

总部位于美国的全球营养品公司康宝莱全球高级副总裁郭木说：“对全球商界而言，中国现在和将来都是充满希望和机遇的发展热土。我们在全球市场的不确定性中看到了中国市场的确定性。”

土耳其马尔马拉基金会主席阿克坎·苏威尔表示：“现在中国已是140多个国家和地区的主要贸易伙伴。中国不断为各国创造广阔发展机遇，给各国人民带来巨大福祉。”

“一条遵循自身发展规律、聚焦解决实际问题的发展道路”

党的二十大报告提出：“中国式现代化，是中国共产党领导的社会主义现代化，既有各国现代化的共同特征，更有基于自己国情的中国特色。”

“中国的成功，关键在于中国共产党的坚强领导。”坦桑尼亚革命党中央委员会委员米曾戈·平达曾多次访问中国。他表示，中国积累的许多经验，例如优先发展农业农村，加强贫困地区基础设施建设等，解决大量农村人口的贫困问题，这对坦桑尼亚等非洲国家具有很重要的借鉴意义。“当前，坦桑尼亚革命党正在努力践行‘发展为民’理念。中国在人口众多的情况下前所未有地推动国家现代化，为坦桑尼亚革命党提供了启示。”

泰国国会主席兼下议院议长川·立派表示，中国共产党团结带领14亿多中国人民走向现代化，鼓舞了广大发展中国家。“没有人比中国人更了解自己的国家。中国走出了一条遵循自身发展规律、聚焦解决实际问题的发展道路，这是中国共产党的创举。”

沃罗宁认真研读了《习近平谈治国理政》，对中国实现发展进步的原因有了更深刻的认识和理解。他表示，今天的中国拥有全球最完整、规模最大的工业体系，是世界经济增长的重要引擎。中国共产党的领导在中国的快速发展中发挥了决定性作用。中国人民的辛勤付出和创造能力是中国实现跨越式发展的重要原因。“中国共产党最宝贵的经验之一，就是坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合。”

“在中国共产党领导下，中国成功走出了一条符合本国国情的发展道路，为人类实现现代化提供了新的选择。”多米尼加共和国科学院院士、中国与亚洲问题分析研究中心主任爱德华多·克林格表示，中国共产党能够长期执政，始终得到人民拥护和支持，其中一个重要原因是中国共产党坚持一切为了人民、一切依靠人民。“我们相信，拥有丰富执政经验的中国共产党一定能够团结带领中国人民朝着既定目标不断前进，取得新的伟大成就。”

《 人民日报 》（ 2022年11月29日 03 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)