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外交部发言人：斯里兰卡外长表态是对所谓“债务陷阱”的有力驳斥

2022年11月28日19:44 | 来源：新华网
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新华社北京11月28日电（记者冯歆然）针对斯里兰卡外长萨布里近日涉华表态，外交部发言人赵立坚28日表示，这是对一段时间以来，外界炒作中国在斯里兰卡设置所谓“债务陷阱”的有力驳斥。

当日例行记者会上，有记者问：日前，斯里兰卡外长萨布里表示，中方尊重斯方请求，从来没有强迫斯贷款，中国以不同方式向斯提供大量金融支持和人道主义援助，“债务陷阱”只是西方的叙事。萨布里还表示中国始终是斯亲密朋友，今年双方还共同庆祝了《米胶协定》签署70周年。中方对此有何评论?

“我们对萨布里外长表态表示欢迎，这是对一段时间以来，外界炒作中国在斯里兰卡设置所谓‘债务陷阱’的有力驳斥。”赵立坚说。

赵立坚重申，中国对斯里兰卡援助从不附加任何政治条件，对斯投资融资从不谋取任何政治私利。中方对斯里兰卡当前面临的困难和挑战感同身受，支持有关金融机构同斯方协商并妥善解决问题，也一直在力所能及范围内为斯里兰卡经济社会发展提供援助。

“今年是中斯建交65周年暨《米胶协定》签署70周年，具有承前启后的重要意义。”赵立坚说，中方愿同斯方弘扬传统友好，巩固战略互信，深化拓展务实合作，巩固好、拓展好中斯战略合作伙伴关系，更好造福两国和两国人民。

(责编：苏缨翔、常红)

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