新华社内罗毕11月27日电 通讯：“万村通”：助力非洲乡村发展 促进中非民心相通

新华社记者

在非洲维多利亚湖沿岸的乌干达瓦噶盖乡村卫生诊所里，记者近日看到等待就医的患者正通过一台挂在候诊区墙上的电视机，关注着目前该国埃博拉疫情最新进展。

诊所管理人员罗伊·卡班吉告诉记者，这台通过中国援非“万村通”项目捐赠的电视机有效帮助了医护人员和患者及时获取疫情最新信息，特别是对于那些来自偏远地区的患者来说非常重要。“就像现在，我们国家暴发埃博拉疫情，如果有专家对此发表观点，我们这些医护人员和患者都可以随时获得相关卫生服务的新闻。”

“万村通”项目是2015年中非合作论坛约翰内斯堡峰会提出的中非人文领域合作举措之一，旨在为非洲1万个村庄接入卫星数字电视信号。项目由中企四达时代集团承接实施。

在瓦噶盖乡村诊所附近坐落着圣卢克-恩昆巴小学，这里约有500名学生。记者一进校门就看到了教室屋顶上引人注目的橙色圆形电视卫星天线。副校长丽贝卡·纳穆西西告诉记者，考虑到当地缺电现状，“万村通”项目还特意为学校安装了太阳能投影仪及配套设施，师生们现在可以收看教育类电视节目和资讯，这让教学变得更加轻松。

“它简化了老师的工作，学生也能更清楚地了解老师的授课内容。”纳穆西西说，有了投影仪作为展示教具后，老师不用再在黑板上花较长时间进行图像绘制。

据介绍，乌干达“万村通”二期项目于今年10月圆满竣工，已向乌900个村庄提供卫星电视服务，覆盖1.8万户当地家庭，惠及约10万人。项目同时也在学校和医院等2000余处公共场所安装了卫星电视，为更多人打开一扇了解外界信息的窗口。

在上个月举行的“万村通”项目二期竣工交接仪式上，乌干达新闻和信息通信技术部长克里斯·巴里奥蒙西高度赞扬中国向乌干达提供的技术援助，并表示“万村通”项目将助力该国乡村发展。

在东非国家布隆迪，家住布琼布拉乡村省加通巴村的加迪·希米尼马纳日前在接受采访中表示，他们全家都很喜爱“万村通”项目提供的丰富电视节目，像新闻、卡通和体育等频道。希米尼马纳说，动画片是孩子的最爱，而他则更喜欢中国的功夫电影和电视剧。

据四达时代布隆迪传媒公司现场负责人许卫超说，布隆迪“万村通”一期项目共覆盖300个村庄，第二期项目又增加200个村庄，已于今年3月全部完成。他说，“万村通”一期项目在布隆迪的落地效果非常好，带来了很好的社会反响，经双方相关部门商定后开展了第二期项目。

他介绍，公司还在每个有“万村通”项目的乡村挑选两名有一定基础的村民进行技能培训，近年来为当地创造了1000个就业机会。

四达时代集团副总裁郭子琪说，公司近年来持续推进“万村通”项目深入落实，在积极推动中国优秀影视剧目走进非洲的同时，致力于讲好中国故事，助力中非民心相通。

据统计，截至今年5月，“万村通”项目已在非洲20个国家顺利完成验收，覆盖9200余个村庄，直接受益家庭超过18.4万户，受益人口近千万。未来，“万村通”项目将继续在非洲多个国家推进。（参与记者：朱绍斌、吉莉、周楚昀）

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