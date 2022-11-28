新华社北京11月28日电 国务院总理李克强11月28日上午在人民大会堂会见来华进行国事访问的蒙古国总统呼日勒苏赫。

李克强表示，中蒙是山水相连的友好邻邦，发展友好合作条件得天独厚，在多个方面互补优势明显。习近平主席将同总统先生举行会谈，全面规划两国关系发展。中方始终高度重视对蒙关系，将中蒙关系放在周边外交的重要位置，愿同蒙方密切高层交往，尊重彼此核心利益和重大关切，加强发展战略对接，深化各领域互利合作，增进在地区和国际事务中的沟通协调，携手推动中蒙关系不断取得新发展。

李克强指出，中蒙合作既有利于地区稳定和发展，也为世界和平注入积极力量。中方愿同蒙方努力提高两国经贸合作水平，加强基础设施建设、煤炭等能源开发合作，共同维护能源安全和稳定供应。积极推动边境口岸过货、铁路口岸联通等合作。加强两国荒漠化防治合作，努力应对气候变化挑战。

呼日勒苏赫祝贺中国40多年来坚持改革开放取得的发展成就，表示蒙中是好邻居、好朋友、好伙伴。蒙方致力于同中方发展长期稳定的睦邻友好关系，愿同中方加强发展战略对接，落实好即将签署的新版蒙中经贸合作中期发展纲要，提升双边贸易水平。深化基础设施建设、能源、荒漠化防治等领域合作。更好便利物流运输，提高边境口岸通关能力。共同努力推动蒙中全面战略伙伴关系达到新高度。

王毅、何立峰等参加会见。

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