新华社奥地利萨尔茨堡11月27日电（记者刘昕宇 于涛）2022年世界技能大赛特别赛最后一站奥地利赛区的比赛27日在奥地利萨尔茨堡落下帷幕。中国代表团在参赛的7个项目上均有斩获，取得6枚金牌、1枚铜牌，圆满收官。

奥地利赛区于24日正式开赛，设置电气装置、砌筑、混凝土建筑、工业控制、化学实验室技术、重型车辆维修和货运代理7个项目。中国代表团参加了全部项目的角逐。

经过3个比赛日的激烈争夺，上海第二工业大学的朱珂、宁波技师学院的蒋昕桦和河南化工技师学院的姜雨荷分别获得货运代理项目、重型车辆维修项目、化学实验室技术项目金牌，为中国队在这三个项目上实现金牌“零”的突破。中建五局高级技工学校的伍远州获得砌筑项目金牌，实现中国队该项目的三连冠。江苏省盐城技师学院的余守安和铁岭技师学院的姜昊分获电气装置项目、工业控制项目金牌。郑州商业技师学院的张阳光、刘锦豪合力摘得混凝土建筑项目铜牌，东道主奥地利选手获得该项目金牌。

姜雨荷在获奖后对记者说，能为中国队在化学实验室技术项目实现突破，她感到非常激动，感谢身边所有人的帮助让她圆梦。她希望未来能走上教师岗位，回报母校，将自身的技能经验传授给学生，培养更多优秀的学生为国家增光添彩。

世界技能大赛被誉为“世界技能奥林匹克”，其竞技水平代表了当今职业技能发展的世界先进水平。2022年世界技能大赛特别赛9月至11月在15个国家分散举办。

随着奥地利赛区比赛落幕，2022年世界技能大赛特别赛全部62个项目比赛均告结束。中国代表团在参加的34个项目上共获得21枚金牌、3枚银牌、4枚铜牌和5个优胜奖，位列金牌榜第一，金牌总数刷新单届比赛历史最好成绩。此外，中国选手在今年比赛中夺金率达62%，夺牌率高达97%，也实现了新突破。

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