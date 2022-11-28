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世界投资资金避险倾向加强

2022年11月28日13:17 | 来源：新华社
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新华社北京11月28日电 《参考消息》日前登载《日本经济新闻》报道《投资资金规避风险》。文章摘要如下：

世界投资资金规避风险的倾向加强。资金涌入安全性较高的投资信托——货币市场基金（MMF）。

根据美国调查公司新兴市场证券基金研究公司统计，截至11月16日，2022年下半年MMF的净流入额达2570亿美元。与同期流入额为364亿美元的股票基金和净流出的债券基金相比，其受欢迎程度显而易见。

据美国克兰数据公司统计，主要MMF的平均收益率已从2月底的0.02%上升至近期的3.5%。该公司总裁彼得·克兰指出：“银行和证券公司的存款利率还很低，资金被MMF吸引。”美联储准备进一步加息，预计MMF收益率将接近5%，资金将加速流入。

今年股市大跌，债券价格下跌，原因是美欧加息，且尚无结束迹象。希望规避风险的投资者将资金投向MMF，这也是重要因素。

资金向MMF集中，会带来破坏金融体系稳定的风险。与MMF余额增加形成鲜明对比的是，银行业的资金水平正在下降。以银行为主要参与者的短期金融市场吃紧，利率可能飙升。

作为金融紧缩政策的一环，美联储正在推动量化紧缩，同时谋求减少在整个金融体系中流通的资金。

市场人士警惕的是2019年秋季的情形重演。当时，美联储压缩资产导致银行资金短缺，短期金融市场利率飙升。驻纽约的日资金融机构人士指出：“银行总体要有多少准备金才能让市场交易平稳进行，尚无法看清。”

(责编：艾雯、刘叶婷)

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