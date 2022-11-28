本报记者 严 瑜

中国商务部近日公布的数据显示，今年前10个月，中国实际使用外资金额10898.6亿元，按可比口径，同比增长14.4%。高技术产业实际使用外资增长31.7%。对此，专家分析认为，中国吸收外资稳定增长的势头没有改变，稳外资综合举措成效持续显现。

外媒认为，在全球跨国投资低迷的背景下，外资“用脚投票”，证明中国仍是一片充满吸引力的发展热土。

外资投下“信任票”

中国贸促会近期发布的《2022年第三季度中国外资营商环境调研报告》显示，外资企业持续看好中国市场，全球诸多主要投资机构纷纷对中国投下“信任票”，近八成外资企业维持了现有生产业务规模，吸引外资持续增长，超5%外资企业表示已在华增资。

德国资产管理公司安联投资的首席执行官托比亚斯·普罗斯近日接受媒体采访时表示，目前正是对中国进行长期投资的大好时机。

普罗斯说，中国是欧洲的重要伙伴。许多欧洲公司和个人正在中国投资，许多欧洲汽车和奢侈品正在进口到中国内地。“我们对中国经济长期增长的看法没有改变。我们预计，在技术开发、绿色能源转型和粮食安全等领域，中国将继续增强能力。”

美国消费者新闻与商业频道网站引述中国商务部数据称，今年前8个月，德国对华投资增速高达30%。同时，根据中国官方数据，今年前7个月，来自美国的投资增长约36%。

德国《新德意志报》报道称，今年7至9月，德国车企梅赛德斯—奔驰在华销量增加近40%。相关调查显示，德国制造业中几乎每两家公司就有一家表示依赖于来自中国的订单。中国不仅是销售市场和供应商，还是重要投资地。已有约2300家大大小小的德企在华设立生产、服务和销售机构。德国经济研究机构称：“如果与中国发生经济冲突，一些德国公司甚至会面临破产。”

看好中国的不只是欧洲企业。澳大利亚新闻网发现，尽管存在政治因素以及疫情挑战等影响，澳大利亚各地的小企业仍选择转向中国市场以维持生存。澳大利亚亚联商业中心发布的一份有关澳中小企业在华发展的报告显示，现在仍有机会打入中国这个庞大市场。一些澳企负责人认为，尤其对那些创新型企业来说，中国市场存在机遇，这些企业应将目光转向澳大利亚之外。

《澳大利亚人报》近日刊发新西兰前总理约翰·基的文章称，他看好中国，这是一个令人着迷的地方。尽管近年来某些西方国家将中国视为威胁，但中国仍然是新西兰企业的巨大市场，可以让新西兰成为更强大的经济体和更富裕的国家。

中国市场稳定性高

在全球疫情反复、跨国投资疲软的背景下，中国市场为何始终能对外资保持较强吸引力？

《华尔街日报》近期报道称，疫情以来，中国实际使用外资保持较高增长，主要归因于中国率先控制疫情、经济持续恢复、政府推出稳外资举措等。

今年，中国实施新版全国和自贸试验区外资准入负面清单，进一步放宽外资市场准入；开展外商投资法执法检查，持续打造市场化法治化国际化营商环境；实施《鼓励外商投资产业目录（2022年版）》，引导外资更多投向先进制造、现代服务等领域和中西部地区；成功举办进博会、服贸会、广交会、消博会，为世界各国搭建开放合作的国际平台……

西班牙《经济学家报》刊文称，中国目前是世界上营商环境最具活力和创新力的国家之一。一方面，中国拥有引领全球创新的大型科技企业，能够比肩美国最重要的科技企业。另一方面，中国拥有有利于许多新技术企业发展的环境。根据斯塔蒂斯塔调查公司的数据，2021年中国“独角兽”企业的数量为301家，仅次于美国。

澳大利亚新闻网引述亚洲商业首席执行官霍华德的观点称，中国是世界最大和最具活力的消费市场，在物流和电子商务创新方面处于领先地位，并会加速发展。到2030年，中国预计将有约4亿中等偏上以及高收入家庭寻求获得优质的产品和服务。一些企业将从中国获益。“如果企业不去关注、开发这块市场，那可能真的错失机会。”

斯里兰卡《每日新闻》网站引述斯里兰卡驻华大使帕利塔·科霍纳的话称，该国的农业、海洋、工业和许多其他新领域的新产品盼望有新的渠道进入中国市场。因为中国是世界上最大的消费市场，需求很大。斯里兰卡可以也应该比现在更有效地进入这个市场，以获取更多经济利益。

“退出中国将令我们失去机会。”西门子、巴斯夫、博世等8家德国大型跨国企业首席执行官近日在德国《法兰克福汇报》联合撰文称，“我们坚信中国会保持基本的增长动力。”德国《商报》认为，与其他成长型市场相比，中国市场具有高度可预测性和稳定性。

看好中国经济韧性

吸收外资，是观察一国开放水平的窗口，也是反映一国经济活力的“晴雨表”。第五届虹桥国际经济论坛近日发布的《世界开放报告2022》显示，2012至2020年，中国开放指数提高了5.6%，成为推动经济全球化的重要力量。

“过去10年，中国经济的快速发展有目共睹。”中国欧盟商会主席伍德克表示，中国在改善营商环境、鼓励外商投资力度等方面采取的具体举措，让国际社会看到中国持续扩大对外开放的决心。同时，中国加快建设现代化经济体系，有助于中国经济实现更高质量和更可持续的增长。

南非驻华大使谢胜文日前在接受媒体采访时表示，开放是当代中国的鲜明标识。当前，世界进入新的动荡变革期，中国坚定支持经济全球化和自由贸易，积极营造市场化、法治化、国际化的营商环境。同时，中国近年来成功举办进博会、服贸会等一系列重要国际展会，为各国共享机遇、扩大合作提供了平台。“很多发展中国家企业借助这些平台开拓了中国市场，分享到中国经济发展红利，各国民众也获得实实在在的好处。”

美国消费者新闻与商业频道网站引述中国发改委官员的话称，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，吸引外资也面临新的形势。接下来，中国将进一步扩大鼓励外商投资的范围，加大先进制造业、现代服务业、高新技术、节能环保等领域对外商投资的支持力度。此外，中国还将加大中西部和东北地区对外商投资的支持力度。

德国汉高集团副总裁荣杰表示，中共二十大报告提出，推进高水平对外开放。稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放。中国高水平对外开放将为在华外企提供更多机遇，“我们看好中国经济的韧性和发展前景”。

(责编：艾雯、刘叶婷)