图一：在位于泰国罗勇府的泰中罗勇工业园，泰国工程师那塔武在盾安金属（泰国）有限公司生产线上工作。泰中罗勇工业园已成为中泰产能合作的典范。

拉 亨摄（新华社发）

图二：11月21日清晨，工作人员准备绑扎固定长江口二号古船船体的物件。

新华社记者 金立旺摄

中国绿色转型对全球意义重大

我们生活在一个深刻变革的世界中。亚洲很有可能在21世纪成为全球经济中心。这种转变带来的经济和地缘政治影响是多方面的，它也带来了一个关键结果：没有那些人口众多、在经济上至关重要的亚洲国家的贡献，就无法找到环境问题和能源转型的解决办法。中国及整个亚洲的非凡转型使其在解决全球环境问题中发挥至关重要的作用。

如哈佛大学学者格雷厄姆·艾利森所说：“中国是各种绿色技术的世界领先制造国和出口国。它是全球领先的电动汽车供应国，市场份额为40%；在风力涡轮机市场中的份额为40%；在绿色氢能市场中的份额为35%。中国还供应全球约80%的太阳能电池板。”中国是绿色经济最发达的国家之一，在世界范围内具有压倒性的影响力。

——据葡萄牙《公众》日报网站报道

泰国期待深化对华合作（见图一）

当前，中国与东盟经贸关系不断深化。中国积极参加在泰国举行的APEC领导人非正式会议，践行人类命运共同体理念，为东南亚发展注入新动力。

需要强调的是泰中关系的密切性。“泰中一家亲”是两国独有的关系，这意味着，两国不仅是朋友，也是家人。尽管泰国和中国之间没有边界相接，兄弟情谊却如此亲密。

今年是泰中建立全面战略合作伙伴关系10周年。两国正朝着构建命运共同体的目标和愿景努力，为“泰中一家亲”增添新内涵，开创两国关系更为稳定、更加繁荣、更可持续的未来。

——据泰国《曼谷邮报》网站报道

中国水下考古达世界领先水平（见图二）

近期，一艘清代木质沉船在上海周边水域打捞出水。专家认为该古船是迄今为止在中国水域发现的体量最大、保存最完整的沉船。该古船于清同治年间航行，最终在长江口沉没。该沉船的成功打捞对研究当时的航海技术有重要意义。打捞工程运用了浑水水域水下成像装置和隧道盾构掘进工艺。

近年来，中国在其水域打捞沉船方面投入了巨大的人力物力，尤其是在中国南海。该海域因是古代海上丝绸之路的必经之地而遗留了大量历史瑰宝。“南海一号”是宋朝年间沉没的一艘商船，是南海地区最著名的发现之一。2007年，在该船上发现超过18万件瓷器和181件黄金器物。“南海一号”考古发掘领队崔勇说，这些来自海底深处的新发现是一个里程碑，意味着中国水下考古达到世界领先水平。

——据西班牙埃菲社报道

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