据新华社合肥电 （记者何曦悦、徐海涛）笼目超导体是一种展现出诸多奇异物理性质的新型超导体，由于特殊的几何结构以及非局域电子关联作用，被认为是一种具有重要价值的新型量子材料。近期，中国科学技术大学陈仙辉院士团队的吴涛教授等人利用高压下的核磁共振谱学技术，在笼目超导体铯钒锑中观察到一种由压力诱导的新型电荷有序态。近日，国际权威期刊《自然》杂志发表了该研究成果。

探索超导态与竞争电子态之间复杂的衍生现象及其物理机制，是当前国际超导研究领域的关键问题之一。在前期研究中，中国科大研究团队发现，在压力下，笼目超导体中超导态与电荷密度波态存在反常的竞争行为，表明可能存在尚未被发现的竞争电子序。

此次工作中，吴涛等人开展了压力下笼目超导体铯钒锑的核磁共振研究，结果表明新的电荷有序态与超导态存在强烈的竞争，是一种新的竞争电子序。此外，研究团队还观察到笼目超导体中电子关联效应导致的电荷涨落现象以及压力下可能的非常规超导电性。

上述实验揭示了笼目超导体中新奇的电子关联效应以及丰富的衍生现象，为理解超导态与竞争电子态之间复杂的相互作用机制提供了一个新的契机，也为在笼目超导体中探索新奇超导态提供了一个新的方向。

此外，吴涛指出，从电子-电子之间关联相互作用的角度来看，虽然笼目超导体具有较弱的关联相互作用，但却观察到类似高温超导体的竞争电子序，这表明笼目超导体中可能具有一种新的电子-电子关联效应，但具体的物理机制还有待进一步探究。

(责编：艾雯、刘叶婷)