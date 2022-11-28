海外网 武慧敏

尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔近照。

海外网 陆宁远摄

中国和尼泊尔山水相连，世代友好，延续至今。尼泊尔驻华大使比什努·施雷斯塔日前接受本报采访时表示，随着跨喜马拉雅立体互联互通网络逐步从愿景走向现实，中尼两国各领域合作前景广阔，两国人民的关系不断加深。

“中国人民吃苦耐劳”

2022年7月，比什努·施雷斯塔赴华履新。北京、山东、宁夏……施雷斯塔在行走中感受着中国的发展脉动。

在宁夏回族自治区， 施雷斯塔看到了一个绿色发展的中国。施雷斯塔介绍，当地人民辛勤劳作，“人们把沙漠变成了瓜果飘香的绿洲”。他认为，黄河生态治理成果是“绿色中国”的又一个例证，“我在尼泊尔学习地理知识时，了解到黄河是中国的母亲河。历史上，黄河曾给沿岸居民带来水患，但是经过治理和保护后，如今黄河正在赐福沿岸居民。”

施雷斯塔感慨地说，与“绿色中国”同步呈现的是中国人民脱贫致富的感人故事。深入了解宁夏当地居民生产生活现状后，施雷斯塔表示，他对当地政府带领百姓脱贫的“致富经”印象深刻，“以前人民生活拮据，用当地话讲是‘有了上顿没下顿’，但现在他们的生活明显改善了，经济收入提高了。”一个个生动具体的脱贫故事让施雷斯塔看到了中国人身上拥有的勇敢、勤勉等美好品质。他说：“中国人民吃苦耐劳，只要他们下定决心去做，就能把事情做成。”

施雷斯塔希望日后到访更多城市，深切感受中国的快速发展，“尼中两国缔结了多个友好城市，我期待能有机会访问这些城市，也希望尼中促成更多的友好城市，推动社会发展，增进人民情谊。”

“‘高质量发展’成为媒体热词”

中共二十大成为施雷斯塔认识中国的又一重要窗口。“高质量发展”“中国式现代化”“坚持人民至上”……中共二十大报告提到的词汇，施雷斯塔都能脱口而出。他表示：“中共二十大对世界和尼泊尔而言都是一个重要的事件。我们密切关注中共二十大，从中了解中国目前要做什么以及中国未来将走向何方。”

施雷斯塔尤其关注中共二十大报告中提到的“高质量发展”。他说，中国的发展成果由14多亿人民共享，高质量发展取得显著进展，“据我观察，最近一段时间，‘高质量发展’成为媒体热词。”

2021年，中国全面建成小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题。施雷斯塔说：“中共二十大报告传递了一个重要信息，即在中国共产党的带领下，中国建成了一个小康社会，而且中国正在为建设社会主义现代化国家而努力。正如我们亲眼所见，中国共产党的承诺都会兑现。”

在施雷斯塔看来，正是因为坚持以人民为中心的发展思想，使中国共产党对人民的承诺得以落地生根，也让中国得以蓬勃发展。“中国共产党为了人民，依靠人民，为人民谋福利，这是中共二十大报告中提到的最重要的事情之一，中国所取得的进步是中国人民团结奋斗的结果。”施雷斯塔说。

“鼓励更多学生到中国学习”

发展的中国给尼泊尔带来机遇，中尼战略合作伙伴关系不断深化。中尼铁路是跨喜马拉雅立体互联互通网络的重要一环。中尼铁路提案始于2016年，时任尼泊尔总理奥利访华，与中方签署了10项协议，其中包括两国间建设铁路的计划。中方今年8月表示，中国与尼泊尔双方将高质量共建“一带一路”，加快推进跨境铁路可行性研究。这意味着，中尼两国正朝着携手共建跨越喜马拉雅山的“天路”不断迈进。尼泊尔各界认为，两国在“一带一路”倡议框架下加强互联互通，让尼泊尔“陆锁国”变为“陆联国”。

施雷斯塔表示，尼方对中尼铁路建设保持乐观期待，“尼泊尔和中国之间铁路的互联互通，将有利于两国人民之间增进感情、加强互动。”在交通互联互通之外，中尼各领域合作正积极展开。尼泊尔参展商热情奔赴“进博之约”，是两国共享发展机遇、实现互利共赢的一个证明。施雷斯塔说，今年有多家尼泊尔贸易商参会，进博会已成为尼泊尔发展贸易的重要平台，“像进博会这样的国际经贸盛会能够促进国家与城市之间的贸易”。

随着两国经贸合作持续深化，越来越多的尼泊尔人学习中文和中国文化，尼泊尔赴华留学生数量稳步增长。“许多学生在中国接受教育，并将这些知识运用到尼泊尔发展建设中。”施雷斯塔说，“目前尼泊尔政府正计划在高中开设中文课，这将鼓励更多学生到中国学习。”

(责编：艾雯、刘叶婷)