图为卡塔尔小球员体验中国传统蹴鞠。

主办方供图

本报电 （文纳）中卡青少年蹴鞠交流体验活动于当地时间11月21日上午在卡塔尔多哈足球训练中心举行。活动由山东省文化和旅游厅、中外文化交流中心和淄博市人民政府共同主办。

蹴鞠是始于春秋战国时期齐国古都临淄的一项家喻户晓的足上球类运动，已有2000多年历史。它凝聚了中华民族强身健体的智慧与团结协作的精神。早在唐朝时期，蹴鞠就传播到东亚、欧洲等地，后来在英国发展成为现代足球。2004年，国际足联正式宣布，蹴鞠是足球的起源，中国山东淄博是足球的起源地。

此次，作为文明交融互鉴的生动象征，蹴鞠在卡塔尔世界杯上再度成为文化交流的媒介，连接起中国和卡塔尔的足球小将们，让他们在世界杯热烈的气氛中感受中国传统蹴鞠文化的魅力。

来自中国临淄蹴鞠队的第七代传承人李伟鹏，在活动现场表演了“白打蹴鞠”，展示蹴鞠比赛的花样和技巧。这些被称为“解数”的花式踢球动作，被赋予了独具文化特色的名字，如“风摆荷”“佛顶珠”“燕归巢”等，引起大家的浓厚兴趣。随后，中国和卡塔尔的小球员穿上传统蹴鞠服饰，在李伟鹏的带领下共同体验蹴鞠，感受蹴鞠与现代足球的异同。随后，双方还进行了一场中国—卡塔尔青少年友谊赛。

此外，活动现场还举办了蹴鞠文化主题图片展，介绍蹴鞠的历史沿袭、制作工艺以及对外交流与传播，吸引了在场嘉宾和小球员驻足观看。体验活动结束后，中卡小球员穿着传统蹴鞠服饰在仿古蹴鞠门前合影留念。来自卡塔尔的小球员表示：“蹴鞠和足球既相似又不同，在世界杯期间能够近距离接触中国传统蹴鞠是一种奇妙的体验，很期待今后能够到蹴鞠的起源地和孔子的家乡——中国山东去看看。”

“蹴鞠运动体现了中华传统文化的深刻内涵，希望以这次展示交流为契机，吸引更多卡塔尔民众了解、感知中华文化，促进中卡两国文化的交流互鉴。”中国驻卡塔尔大使周剑说。

据介绍，中卡青少年蹴鞠交流体验活动是2022年“探访足球起源文化之旅”的重点内容之一。2022年“探访足球起源文化之旅”由中国驻卡塔尔大使馆、中外文化交流中心、山东省文化和旅游厅、淄博市人民政府共同主办，组织开展了世界杯球迷嘉年华蹴鞠展示、中卡两国青少年蹴鞠文化交流体验等活动，通过海内外主流媒体、合作机构等平台在内的融媒体宣传矩阵，面向国际社会塑造“好客山东 足球起源”的国际形象，多视角、多层次地展现中国山东齐鲁文化的独特魅力，推动中华文化走向世界。

(责编：艾雯、刘叶婷)