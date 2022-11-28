廖婉毓 郑 娜

“文明互鉴 携行致远——国家大剧院柏林特别音乐会暨交流活动”11月18日晚在德国柏林中国文化中心奏响，来自伦敦、巴黎、柏林、慕尼黑、德累斯顿等表演艺术机构的近百位业内人士及艺术家出席了此次交流活动。

11月11日至20日，应瑞士韦尔比耶音乐节、奥地利维也纳交响乐团、德国柏林歌剧基金会等机构邀请，国家大剧院院长、世界剧院联盟主席王宁率代表团赴瑞士、奥地利和德国三国进行交流访问。这是新冠肺炎疫情以来，国内表演艺术领域相关机构的首次文化出访。德国是此次出访的最后一站，这场音乐会也是此行的收官活动。

音乐会现场，小提琴演奏家王晓明、陆威，中提琴演奏家徐杏园，打击乐演奏家胡胜男，圆号演奏家曾韵，德籍大提琴演奏家加布里尔·施瓦布等艺术家呈现了《瑶族舞曲》《罗西尼主题变奏曲》《降E大调圆号五重奏》等多首中外名作。

“今天，我们在柏林中国文化中心用音乐助力中欧文化领域的交流，非常有意义。我们愿与大家一道，为增进各国人民的沟通了解，为国际表演艺术事业的繁荣发展贡献力量。”王宁表示。

近几年，尽管疫情席卷全球，国际形势复杂多变，国家大剧院始终坚持开展丰富多样的国际交流与合作，持续与国际知名艺术机构建立文化交流机制，构建文化交流平台，打造文化交流品牌，提高中国在全球表演艺术领域的影响力与国际竞争力。

2020年，国家大剧院倡议发起“世界剧院联盟”，为全球表演艺术机构的交流互鉴搭建了重要平台，来自全球的27家表演艺术机构成为联盟成员。几年来，国家大剧院与联盟成员机构整合资源，发挥优势，联合策划推出了多场“四海之声”线上系列音乐会，持续以线上线下并举的形式举办国际论坛，与世界同行一道促进行业发展，共商未来。

此次出访，国家大剧院积极向知名艺术家与国际知名乐团发出演出邀约，为名家名团“请进来”做好准备。目前国家大剧院已与苏黎世歌剧院、韦尔比耶音乐节、维也纳交响乐团、慕尼黑爱乐乐团等艺术机构，在节目策划、交流、国际巡演等领域达成合作意向；指挥大师巴伦博伊姆、钢琴大师布赫宾德也向代表团深情地表达了对北京与中国观众的思念，以及对早日重访国家大剧院的期盼。

巴伦博伊姆表示：“现在身体状态良好，比过去任何时候都更有信心。期待重新回到舞台，回到北京。”布赫宾德说道：“疫情带给世界很多困惑和迷惘，而音乐和艺术能帮助人们回答这一切。艺术家和艺术机构此刻更要携手，成为友爱与团结最坚定的使者。”

除达成演出合作意向外，国家大剧院代表团此行还进一步扩展与世界知名艺术机构的合作空间。此外，代表团也就世界剧院联盟框架下的“2022世界剧院北京论坛”的筹备事项，与多位联盟成员机构进行磋商。

王宁说：“能和来自全世界的艺术家们携手促进不同文明的互信和融合，是国家大剧院15年来最宝贵的收获之一。我们和所有的中国观众都相信，疫情带给表演艺术事业的挑战是暂时的，国家大剧院将积极做好协调和筹备，欢迎全世界艺术家在不久的将来重返北京舞台。”

(责编：艾雯、刘叶婷)