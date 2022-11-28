中日韩是搬不走的邻居、拆不散的伙伴，构建成熟、稳定、健康的双多边关系，需要三国形成合力。我们应一如既往地以高度的责任感、客观公正全面的报道，增进了解，推动交往。希望三国媒体同行将更多目光投向青少年，为青年一代搭建友谊桥梁提供助力，为中日韩世代友好、为东北亚地区的持久和平稳定与繁荣共同努力。

——新华社国际部副主任李拯宇

日中韩三国加强经济交流与合作，发挥各自所长、凝聚智慧，对于解决我们所共同面对的老龄化等社会结构性问题，具有重要意义。经贸合作是日中韩关系的“压舱石”，媒体应通过提供有益报道推动三国经贸合作。

——日本《日本经济新闻》中国总局长桃井裕理

韩中日三国可以通过共同举办美食文化节、电影节、美术展览等文化活动，形成良好的舆论氛围，促进文化交流。在这一过程中，媒体应积极作为，营造良好氛围，创作更多能够产生共鸣和传递正能量的新闻报道，推动三国交流与合作。

——韩国《每日经济新闻》驻京总局长孙日宣

民心相通是最深入、最长久、最基础的互联互通，为中日韩三国发展与合作提供了重要助力。三国媒体应以更加积极的态度履行社会责任，用好中日韩之间共同的文化底蕴、共同的价值观基础，架起民心相通之桥，铺就心灵互通之路。

——《中国日报》国际部主任陈智明

日中韩是一衣带水的友好邻邦，在文化、经济、社会等各领域有着密切联系。直接交流对于增进三国民众间的情谊至关重要。俗话说百闻不如一见，在对方国家直接跟当地人交流，有助于增进相互理解、促进民间友好。

——日本《中日/东京新闻》中国总局长新贝宪弘

中日韩记者是三国合作的记录者和传播者，也是参与者和建设者。我们应积极聚焦中日韩文化合作亮点，持续讲好文化交流故事；发挥媒体资源优势，以媒体力量推动更多人文交流活动落地；凝聚“Z世代”共识，发挥中日韩文化友好合作的青年力量。

——环球时报社副总编辑谢戎彬

深化人文交流互鉴是消除隔阂和误解、促进民心相知相通的重要途径。媒体应在报道客观事实的基础上，多挖掘有趣丰富的新闻故事。同时，鼓励运用元宇宙等科技手段强化民间文化交流，增进国民感情，促进民心相通。

——韩国《朝鲜日报》驻京总局长李伐赞

中日韩三国媒体应以更加丰富、务实和有效的行动落实领导人达成的重要共识，用有深度、广度和温度的报道，传递增进政治互信、深化互利合作、巩固民间友好、妥善管控分歧的正能量，增进中日韩民众间情感，推动双多边关系向纵深发展且行稳致远。

——中央广播电视总台亚非中心朝语部副主任韩昌松

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 15 版）

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