2022年9月24日，观众参观第十届中日韩儿童友好绘画展。

刘 颖摄（新华社发）

2022年11月9日，第五届中国国际进口博览会上日本智能制造企业展示的工业机器人。

本报记者 陈尚文摄

2022年11月6日，第五届中国国际进口博览会上，韩国爱茉莉太平洋展台吸引观众参观。

本报记者 陈尚文摄

11月25日，由人民日报社主办的2022中日韩名记者对话会以线上线下相结合的方式在北京举行。中日韩三国主流媒体代表围绕主题，就如何夯实民心相通基础、齐筑文化共通之桥进行了深入而热烈的探讨。

丰富合作内涵 助力互利共赢

人民日报社总编辑 于绍良

中国有句话叫“百金买屋，千金买邻”，诠释了“好邻居金不换”的道理。中日韩三国是一衣带水的近邻，地缘相近、文缘相通、经济相融，拥有广泛的共同利益，具有深厚的合作基础。习近平主席强调：“我们要把握历史机遇，不断扩大合作领域，创新合作模式，丰富三国伙伴关系内涵，发挥中日韩合作对东亚合作的促进作用，为东亚共同体的建设作出应有贡献。”这为中日韩三国合作指明了方向、明晰了路径。

今年是中韩建交30周年和中日邦交正常化50周年，也是中日韩合作启动23周年。当前，百年变局和世纪疫情交织，世界进入新的动荡变革期。我们生活在同一个地球村，面对各种风险挑战，应该同舟共济。此次对话会以“践行媒体责任 助力民心相通”为主题，正是要探讨如何丰富中日韩三国主流媒体的合作关系内涵，更好地为中日韩三国互利共赢提供助力。

我们要全面报道，做民众沟通的促进者。媒体既是开展人文交流的重要平台，也是人类文明交融互鉴的重要渠道，更是促进和平友谊的重要载体。我们要积极践行媒体职责使命，用真实、客观、公正的报道，增进中日韩三国民众间的友好认知和情感认同。要鼓励民众以对话协商方式凝聚共识，以互谅互让的精神处理分歧，以合作共赢的态度促进共同发展，以面向未来的眼光解决现实问题。

我们要增进交流，做青年成长的支持者。青年是关系中日韩三国关系长远发展的民意基础。习近平主席指出：“国之交在于民相亲。民相亲，关键在于青年之间的交往。”媒体要密切关注中日韩三国青年的成长动态，找准话题，拓展渠道，探索运用年轻化的叙事方式，推出深受中日韩三国青年喜爱的新闻产品。要鼓励、支持和引导青年秉持全球眼光和开放包容精神，互学互鉴，增进友谊，共同进步。

我们要加强合作，做文化认同的守护者。文化艺术有着超越语言和国界的力量。我们要依托文化资源带动更多交流合作，办好对话会、联合采访等活动，支持拍摄展现中日韩友好交往的短视频，围绕语言、茶道、音乐、影视、美食、电竞等话题开展交流，以中日韩三国民众的文化认同更好增进情感认同。

中国共产党近期举行了第二十次全国代表大会，谋划了中国未来5年乃至更长时期党和国家事业发展的目标任务和大政方针，中国人民正意气风发迈上全面建设社会主义现代化国家新征程。新征程上，作为一家拥有报刊网端微屏等10多种载体、综合覆盖用户超过13亿的全媒体方阵，人民日报社愿与日本、韩国主流媒体同行进一步加强交流合作，一起讲好故事，一起开拓事业，一起为提高中日韩三国人民共同福祉而不懈努力。

发出合作强音 助推友好交往

人民日报社副总编辑 方江山

今年恰逢中韩建交30周年和中日邦交正常化50周年。站在新的起点上，中日韩三国合作如何更上新台阶，习近平主席在印尼出席二十国集团领导人第十七次峰会期间会见韩国领导人、在泰国出席亚太经合组织领导人非正式会议期间会见日本领导人时的重要谈话和形成的重要共识为当前情势下继续深化中日韩三国合作提供了重要引领、指明了正确方向。

时隔3年，第五届中日韩名记者对话会今天开幕了。3年共同抗击新冠肺炎疫情的刻骨铭心的经历，让我们更加深刻地理解到“山川异域，风月同天”的含义，更加切身地感受到“青山一道同云雨，明月何曾是两乡”的情义，更加清晰地体会到坚守守望相助、与邻为善、以邻为伴的精神的意义。今天的对话会取得了众多共识。

我们中日韩媒体人应该眼界广阔、目标宏远。我们要积极践行媒体责任，利用自身特有的沟通力量和信任基础，以最大的善意和耐心，更多分享喜悦，更多分担困难，营造三国长期和平友好合作的舆论氛围。用真实生动的合作故事，发出中日韩友好合作之声，助力三国间民心相通。

我们要继续巩固沟通平台，扩大“媒体朋友圈”。要继续办好中日韩名记者对话会，努力找准思想认识的共同点、情感交流的共鸣点、利益关系的交汇点，巩固新闻互换、合作供版等已有成果，在融合传播、新媒体技术等领域培育创新合作增长点。

我们要继续践行媒体责任，振兴“东亚文化圈”。我们中日韩媒体人要拉紧文化理解纽带，推动形成民众友好意识，振兴共同的“东亚文化圈”。要创新报道形式，进一步放大三国共同推进“东亚文化之都”项目开展、提升文化遗产保护与合作、扩大文化内容产业合作及彼此间文化艺术交流等方面的努力。

我们要继续助力民心相通，共创“区域发展圈”。中日韩三国经济高度互补、深度融合，“你中有我，我中有你”，已成为彼此重要的发展伙伴。今年年初《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）生效后，三国首次被纳入一个全球最大自由贸易区，彼此经济联系加强，产业链和价值链深度整合，将为区域经济一体化注入新的活力，助力区域共同发展。我们中日韩媒体人要不断汇聚起战胜共同挑战的文化文明力量，共同反对将经济合作政治化、泛安全化，让中日韩经济相融的关系成为共同发展的牢固纽带。

让我们当好中日韩民心相通的使者，携手并肩，发出中日韩友好合作的新时代更强音，共同助推中日韩三国友好交往的美好未来。

增进政治互信 拓展务实合作

外交部亚洲司参赞 邓 伟

中日韩三国比邻而居，人文相通，拥有广泛的共同利益，互为重要的合作伙伴。中日韩合作自1999年启动以来不断深化，成为促进三国自身发展、维护东北亚地区和平繁荣的重要平台。

中日韩经济总量占世界近1/4，三国参与推动达成的《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），成为引领区域一体化进程、推动世界经济增长的重要引擎。三国积极参与了东亚合作领导人系列会议、二十国集团领导人峰会和亚太经合组织领导人非正式会议，为促进地区与全球和平、稳定与发展发出积极声音。

今年是中韩建交30周年和中日邦交正常化50周年。面对当前国际形势深刻复杂演变，站在新起点上的中日韩三国更应进一步增进政治互信，拓展务实合作，为地区安宁、经济复苏、国民友好注入更多正能量。

国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。媒体交流合作是三国人文合作的重要组成部分。多年来，三国媒体记者通过参加论坛交流、联合采访等活动，既加深了相互理解与认识，也为宣传三国合作、促进人文交流发挥了不可或缺的积极作用。中日韩名记者对话会已成为三国媒体交流合作的招牌项目，其代表性和影响力不断彰显，为中日韩媒体交流合作更添“真心”和“实意”。

本次对话会以“践行媒体责任 助力民心相通”为主题，给中日韩三国媒体合作“把好了向”“提上了劲”。《中日韩合作未来十年展望》中提出，持续增进三国人民相互理解和信任，为三国合作打下稳定、健康、友好的社会基础。这是三国民众的心中之愿和三国媒体朋友们的用功之处。希望三国媒体进一步加强交流合作，讲好三国友好合作故事，传播地区正能量，弘扬包容共生、求同存异、各美其美、美美与共的东方文化理念，努力做人文交流的推动者、公平正义的守望者、地区乃至全球发展的促进者。

交流经验见解 探索发展之道

日本《朝日新闻》执行董事、总编辑 宫田喜好

民相交，将在国与国之间汇聚跨越障碍、融通彼此的力量。本次对话会聚焦“践行媒体责任 助力民心相通”，重新审视媒体促进民相交的力量和作用，这一主题设定符合时代的要求。

世界各国国情不同，但各国民众对媒体责任和作用的期待是相通的。各国媒体应继续提高发布可靠信息的专业水准，为受众提供深入的分析和洞察，帮助人们更好地了解世界。

与此同时，我们也正面临着共同挑战。社交网络等新兴媒体的发展，使受众“远离报纸”“远离电视”等现象在很多国家和地区愈发明显。随着人们拥有更多的信息来源并不断主动传播信息，社会对我们的要求也变得更高、更多元。

为了发挥媒体连接国与国、沟通人与人的作用，我们必须站稳自己的立场，负起相应的社会责任。对于日中韩三国媒体而言，当务之急是加强自我发展，以适应新的时代要求，在探索中不断迎接新挑战。日中韩三国在文化上相融相通，本次对话会是三国媒体交流各自经验见解、共同探索发展之道的良机。

深化友好互信 注入地区活力

韩国《中央日报》总编辑 李夏庆

韩中日三国主流媒体的代表们齐聚一堂，激荡思想，共商后疫情时代媒体责任，具有重要意义。

一个多月前，中共二十大胜利召开。习近平总书记在中共二十大报告中引用“万物并育而不相害，道并行而不相悖”这句古语，给人留下了深刻印象。就如世间万物一起发展而互不妨害、遵循各自规律运行而互不冲突，韩中日三国发展也应该做到这一点。

诚然，这个世界并不能如我们所愿。新冠肺炎疫情全球大流行、地区冲突以及通货膨胀高企和汇率剧烈波动等因素，导致国际形势动荡不安。在全球挑战和威胁更加复杂的背景下，中共二十大报告提出坚持亲诚惠容和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，深化同周边国家友好互信和利益融合。这些主张恰合时宜。

越是困难的时候，各国越要深化友好互信、实现利益融合。此次对话会聚焦“践行媒体责任 助力民心相通”这一主题，也可以从同样的角度去理解。各国主流媒体应该负责任地开展报道工作，成为民心相通的桥梁，为推动东北亚地区发展继续注入活力。

让我们加强沟通，增进信任，在各自的舆论工作领域不断做出努力。

减少误解偏见 讲好合作故事

中日韩合作秘书处秘书长 欧渤芊

通信技术高度发达，使得网络世界在短时间内迅猛发展，给人类生活其中的现实世界带来了深刻影响。

一方面，技术赋予信息传播低延时性和交互性，使发生在地球另一端的事情可以瞬间呈现在我们眼前，并极大便利了跨境贸易、电子商务和人们的衣食住行用等；另一方面，网络世界的“海量”信息、群体极化特点和情绪性表达等，让人们很难甄别信息真伪。

网络舆情不仅影响着民众相互认知，影响着政府的政策选择倾向和社会治理模式，也影响着传统媒体的叙事方法和立场偏好。主流媒体应承担起媒体社会责任，站在舆论前沿，努力减少误解偏见，助力民心相通。用理性客观的态度引导舆论，而不是屈从甚至迎合网络情绪；用平衡精准的笔触讲述真实的世界，而不是进行选择性报道。

中日韩合作秘书处自2011年成立以来，始终注重与三国媒体的合作，并已连续举办了七届中日韩记者交流活动，邀请三国记者走访多地开展联合采访、就三国合作相关问题进行研讨等，促进媒体间相互了解。在今年8月举办的第七届中日韩记者交流活动中，来自三国的12名记者探讨了如何借助“解困式报道”理念，通过理性客观的深度报道，为缓解三国民众误解和减小隔阂寻找解决方案，提升相互认知和好感。

写新闻就是讲故事。希望与三国媒体朋友一起共同讲好中日韩合作的故事，引导各自国家民众理性看待三国“和而不同”的共同文化，倡导“文化是用来分享的，不是用来分裂的”，拉近三国民众心理距离，筑牢三国合作的民意基础。

（本版文字由本报记者陈尚文、崔琦采访整理）

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 15 版）

(责编：赵欣悦、牛镛)