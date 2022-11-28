本报记者 刘 慧

印度尼西亚西爪哇省日前发生里氏5.6级地震，震中位于印尼西爪哇省展玉地区西南方向10公里处，震源深度约10千米。据印尼国家抗灾署公布的数据，截至11月27日，地震已造成321人死亡、7729人受伤，超过7.3万人在避难所避难，仍有11人失踪，在地震中损坏的房屋数量超过5.8万，救援工作仍在紧张进行中。

由于此次灾害属于浅层地震，再加上展玉地区多山，位于活跃的地质板块上，土壤结构松散，因此地震造成较大损失。截至目前，展玉地区已发生超过170次余震。专家提醒，未来几周可能还会出现山体滑坡等地质灾害。当地政府已宣布进入为期30天的紧急状态。

印尼总统佐科22日视察灾区，表示将优先考虑疏散受灾民众。他指示有关部门对房屋在地震中受到损毁的民众给予现金援助。根据房屋损毁程度，民众将得到1000万—5000万印尼盾（1元人民币约合2192印尼盾）的补偿。“更重要的是，损毁房屋必须采用抗震建筑标准重建。”佐科说。佐科24日再次视察灾区，强调援助物资要分发到所有受灾地区。

印尼西爪哇省省长里德万24日表示，将全力满足每个受地震影响居民的生活需求，并安排官员监督救援物资分配工作。里德万说：“西爪哇省政府目前已购买了价值20亿印尼盾的必需品，省政府还将为灾民提供医疗救助。必须确保所有的救援物资都能送到灾民手中。”

地震发生后，印尼政府多部门协同合作采取紧急行动。国家抗灾署向灾区提供价值5亿印尼盾的食品和其他应急物资，并拨款15亿印尼盾作为应急资金。国家抗灾署还专门建立中央指挥所，负责物资分发、数据收集以及协调搜救工作。印尼军队、国家警察总局等也陆续派出人员前往灾区，参与救援和疏散工作，修复损毁的基础设施，并为灾区疏散点建设提供援助；公共工程和住房部安排挖掘机和自卸卡车，清理山体滑坡带来的土石、树木等，重新联通被切断的路段；社会事务部派出人员帮助搭建应急帐篷，并在灾区设立公共厨房，向灾民分发食物；卫生部广泛动员各个医疗机构向灾区派出医务人员和救护车，并实施紧急管理分诊制度，轻伤者在当地医院接受治疗，需要进一步治疗的则被转移至万隆、茂物等地医院。印尼贸易部筹集了25亿印尼盾现金以及价值5亿印尼盾的食品，并承诺将采取措施稳定灾区物价。

在各部门协调下，目前，灾区已建立多个疏散点，配备有公共厨房设施、医务人员和后勤保障等服务。印尼国家电力公司也恢复大部分受灾地区的供电。印尼红十字会加快向展玉地区分发援助物资，该机构提供的后勤服务已覆盖几乎所有受地震影响的地区。

印尼国家抗灾署署长苏哈尔彦托23日表示，未来几天将把精力集中在搜寻幸存者上。他表示，将在为期一周的紧急反应期内完成搜救和民众疏散工作，并敦促相关部门和机构共同努力，加快应急响应。

《 人民日报 》（ 2022年11月28日 14 版）

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